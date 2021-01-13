БМП-2 опробовали в качестве робота, танка и САУ в Индии

Российская БМП-2 в настоящее время является основной боевой машиной такого класса в сухопутных войсках индийских вооруженных сил. Ее лицензионное производство успешно освоено национальной оборонной промышленностью. Кроме самих БМП, получивших местное название Sarath, на их базе выпущено большое количество техники разнообразного предназначения.

Например, создан роботизированный разведчик, инженерные машины, в том числе бронированный бульдозер.

"Двойка" стала базой для установки зенитных ракетных систем противовоздушной обороны и противотанкового комплекса Namica с ракетой третьего поколения. В разное время представлялись 105-мм артиллерийские установки и легкий танк с башней французского производства.

Самой необычной и одновременно провальной является колесная версия. Ее появление вызвало множество насмешек у военных экспертов разных стран.

В то же время успехом можно считать разработку САУ с 81-мм самоходным минометом, размещающимся в кормовой части БМП, у которой нет обычной башни с 30-мм пушкой. Как выглядит эта система можно увидеть на обнародованном видео.

На борту имеется 108 мин и 2350 патронов для 7,62-мм пулемета. По некоторым данным, в механизированных соединениях около 200 таких САУ.

В настоящее время изучаются вопросы по глубокой модернизации Sarath. Например, год назад была представлена версия с необитаемым боевым отделением и удлиненным корпусом.

Интересно, что на одной из новейших индийских колесных бронемашин Kestrel установлена башня от все той же БМП-2 - не хочется военным полностью отказываться от технических решений, проверенных десятилетиями успешной эксплуатации.