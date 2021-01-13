БМП-2 опробовали в качестве робота, танка и САУ в Индии

Here's a short clip of #IndianArmy BMP-2 based 81mm Mortar carrier, it's #amphibious for crossing water obstacles & carries 108 mortar shells & 2,350 rnds for it's 7.62mm MG, #Army operate +200 of such in it's Mechanized forces. @TheDeadDistrict @Ninja998998 @Mave_Intel @I30mki pic.twitter.com/iGzUe6uCO1— KUNAL BISWAS (@KUNALBI25146617) December 29, 2020
Например, создан роботизированный разведчик, инженерные машины, в том числе бронированный бульдозер.
"Двойка" стала базой для установки зенитных ракетных систем противовоздушной обороны и противотанкового комплекса Namica с ракетой третьего поколения. В разное время представлялись 105-мм артиллерийские установки и легкий танк с башней французского производства.
Самой необычной и одновременно провальной является колесная версия. Ее появление вызвало множество насмешек у военных экспертов разных стран.
В то же время успехом можно считать разработку САУ с 81-мм самоходным минометом, размещающимся в кормовой части БМП, у которой нет обычной башни с 30-мм пушкой. Как выглядит эта система можно увидеть на обнародованном видео.
На борту имеется 108 мин и 2350 патронов для 7,62-мм пулемета. По некоторым данным, в механизированных соединениях около 200 таких САУ.
В настоящее время изучаются вопросы по глубокой модернизации Sarath. Например, год назад была представлена версия с необитаемым боевым отделением и удлиненным корпусом.
Интересно, что на одной из новейших индийских колесных бронемашин Kestrel установлена башня от все той же БМП-2 - не хочется военным полностью отказываться от технических решений, проверенных десятилетиями успешной эксплуатации.