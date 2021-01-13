Эксперты из США отправятся в Индонезию для расследования падения Boeing

Национальный совет по безопасности на транспорте США направит группу специалистов в Джакарту для содействия расследованию авиакатастрофы в Яванском море самолета Boeing 737-524. Информация опубликована на официальной странице регулятора в Twitter.

"Помимо представителя ведомства в состав группы войдут три следователя, сотрудники американских компаний Boeing и General Electric, а также работники Федерального управления гражданской авиации США", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Ожидается, что команда экспертов прибудет в столицу Индонезии в течение нескольких дней. Напомним, самолет авиакомпании Sriwijaya Air упал в море в районе архипелага Серибу через несколько минут после взлета. Это случилось в минувшую субботу, девятого января. На борту находились 62 человека. Представители национального поисково-спасательного агентства сообщили, что наземные службы не получали никаких аварийных сигналов от самолетов, находившихся в зоне их ответственности.