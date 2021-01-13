Новости

В Кагосиме забьют 33 тысячи кур из-за новой вспышки птичьего гриппа 06:31
Эксперты из США отправятся в Индонезию для расследования падения Boeing 06:09
Мексика одобрит использование вакцины "Спутник V" в ближайшие дни 05:21
Перечислены симптомы "британского" штамма коронавируса у детей 04:52
Пенс выступил против отстранения Трампа от власти по 25-й поправке 04:30
Руководство ВС США выступило с заявлением после беспорядков у Капитолия 04:12
В Венесуэле анонсировали первые поставки российской вакцины "Спутник V" 04:09
На востоке Франции около тысячи автомобилей оказались в снежном плену 03:45
Президент Чили ушел на карантин из-за контакта с заразившимся COVID-19 03:39
ГосТВ Сирии сообщило об авиаударах по юго-востоку страны 03:12
США ужесточат требования для прилетающих в страну из-за COVID-19 03:09
В Буйнакске 50 детей госпитализированы с признаками отравления 02:56
В Словакии продлили режим ЧС из-за коронавируса до восьмого февраля 02:44
Посол РФ: США навязывали неприемлемые условия по ДСНВ 02:28
"МЮ" впервые со времен Фергюсона стал лидером чемпионата Англии 01:51
Трамп оценил риск своего отстранения по 25-й поправке 01:22
Названы два лекарства, которые нельзя использовать при коронавирусе 00:40
Участникам штурма Капитолия грозит до 20 лет тюрьмы 00:36
ФБР: По итогам беспорядков в Вашингтоне заведено более 160 дел 00:20
Мишустин освободил от должности замминистра транспорта 12.01.2021
Косачев расценил "помощь Лондона по возвращению Крыма" как политпроект 12.01.2021
Трамп подписал указ об использовании атомных реакторов в космосе и обороне 12.01.2021
МВД: Полиция Москвы законно применила оружие против нападавшего 12.01.2021
Козак оценил итоги переговоров "нормандской четверки" 12.01.2021
В Москве мужчина напал с ножом на полицию и был убит 12.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Что делать наследникам, получившим дом без земли
Что делать наследникам, получившим дом без земли
13.01.2021 06:09
Рубрика: В мире

Эксперты из США отправятся в Индонезию для расследования падения Boeing

Национальный совет по безопасности на транспорте США направит группу специалистов в Джакарту для содействия расследованию авиакатастрофы в Яванском море самолета Boeing 737-524. Информация опубликована на официальной странице регулятора в Twitter.

Фото: AP Photo/Tatan Syuflana
Спасатели извлекли черный ящик разбившегося в Индонезии Boeing 737-524

"Помимо представителя ведомства в состав группы войдут три следователя, сотрудники американских компаний Boeing и General Electric, а также работники Федерального управления гражданской авиации США", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Ожидается, что команда экспертов прибудет в столицу Индонезии в течение нескольких дней. Напомним, самолет авиакомпании Sriwijaya Air упал в море в районе архипелага Серибу через несколько минут после взлета. Это случилось в минувшую субботу, девятого января. На борту находились 62 человека. Представители национального поисково-спасательного агентства сообщили, что наземные службы не получали никаких аварийных сигналов от самолетов, находившихся в зоне их ответственности.

В мире США В мире Юго-Восточная Азия Индонезия Крушение Boeing около Джакарты

Главное сегодня

Названы два лекарства, которые нельзя использовать при коронавирусе
Пенс выступил против отстранения Трампа от власти по 25-й поправке
Козак оценил итоги переговоров "нормандской четверки"
Перечислены симптомы "британского" штамма коронавируса у детей
Посол РФ: США навязывали неприемлемые условия по ДСНВ
Восторжествовала ли в США демократия после событий на Капитолии
Как в разных странах продолжают бороться с пандемией "короны"