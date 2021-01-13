Глава Минцифры Шадаев заразился коронавирусом

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заразился коронавирусом. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.

Владимир Путин пожелал главе Минцифры скорейшего выздоровления и заявил, что отмеченное в России некоторое снижение заболеваемости не должно никого успокаивать. Россияне должны продолжать соблюдать все карантинные ограничения, а также продолжать вакцинирование.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил на совещании с президентом, что глава Минцифры уже идет на поправку.