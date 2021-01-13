Кроссовер Ioniq 5 от Hyundai: первые тизеры и дата премьеры

Компания Hyundai начала тизерную кампанию нового кроссовера Ioniq 5, который будет первенцем суббренда Ioniq и первым электромобилем, созданным на модульной электрической архитектуре E-GMP. Мировая премьера запланирована на февраль 2021 года.

На тизерах демонстрируются передняя и задняя части, имеющие "пиксельные" фары и фонари. Также стоит обратить внимание на капот: он необычен тем, что не имеет стыков с крыльями и представляет единую плоскость - за счёт этого автомобиль имеет "чистый и технологичный внешний вид".

Вместе с изображениями были выпущены три видео с общим названием "Ultimate Camping", в которых обыгрывается одна из функций Ioniq 5 - Vehicle to Load (V2L), превращающая электрокар в источник питания с напряжением 110 или 220 Вольт.

Так, имея в распоряжении Ioniq 5, можно не беспокоиться об углях и мангале - достаточно взять с собой электрическую духовку и приготовить шашлыки в ней, или же насладиться звучанием любимой музыки в шезлонге на природе. Беговая дорожка в лесу, конечно, вызывает некоторое недоумение…

Ещё одно видео "5 Min Challenge" демонстрирует сверхбыструю зарядку Ioniq 5: пять минут у розетки хватит на 100 км пробега.

Ранее "РГ" публиковала фото салона Ioniq 5 и рассказывала о технических подробностях электрического кроссовера.

Фото: Пресс-служба Hyundai.