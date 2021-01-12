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12.01.2021 09:02
Рубрика: Легковые авто

Ioniq 5 от Hyundai получит двойной экран: первые фото салона новой модели

Текст: Константин Руссов
Фото: www.thekoreancarblog.com Фото: www.thekoreancarblog.com
Фото: www.thekoreancarblog.com

Фотошпионам AutoPost впервые удалось заглянуть в салон новой модели Ioniq 5: "электричка" от Hyundai получит спаренный экран цифровой приборной панели и мультимедийной системы - почти такую же конфигурацию имел концептуальный прототип Hyundai 45 EV.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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На данный момент известно, что Ioniq 5 базируется на платформе E-GMP, длина модели составляет 4630 мм, размер колёсной базы - 3000 мм.

В приветственной версии First Edition будет иметь двухмоторную конфигурацию с отдачей 313 л.с. и аккумулятор ёмкостью 58 кВт∙ч, полной зарядки которого хватит на 450 километров (по циклу WLTP). Также Ioniq 5 будет предложен с батареей 73 кВт∙ч, обеспечивающей автономность около 550 км.

Hyundai вместе с тизером Ioniq 5 рассказала, что электрокар получит 800-вольтную систему зарядки, которая позволит менее чем за 20 минут восполнить энергию на 80%.

В настоящее время открыт предзаказ на Ioniq 5, заявки прекратят принимать в конце января. Первоначальный взнос составляет 1000 долларов. Клиенты получат свои автомобили в июле-июне 2021 года.

Напомним, что аналогичную "электричку" готовит Kia: "РГ" публиковала первые тизеры новинки.

Фото: www.thekoreancarblog.com
#Hyundai