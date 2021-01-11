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11.01.2021 11:00
Рубрика: Легковые авто

Kia "засветила" изображения нового кроссовера. Премьера - весной

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

Компания Kia опубликовала видео, в котором рассказывается о том, как создавался новый логотип компании и о том, как будет трансформироваться марка в будущем. Наряду с этим присутствуют кадры с загадочной новинкой. Предполагается, что это - новый электрический SUV.

Фото: Пресс-служба Kia.
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Больше подробностей о нём можно ожидать на презентации новой философии марки, которая состоится 15 января 2021 года. Пока же наверняка известно, что новинка скроена на модульной платформе Hyundai Motor Group для электрокаров E-GMP.

На ней же базируется модель Ioniq 5. Родство в этом плане позволяет предположить, что Kia CV (кодовое название нового SUV) будет повторять спецификации собрата от Hyundai. Это значит, что можно ожидать мощности силовой установки в районе 313 л.с., запаса хода до 550 км, разгона до 100 км/ч за 5.2 секунды.

Как пишет The KCB,у кроссовера Kia будет мощная версия, которая позволит разгоняться до 260 км/ч и выполнять спринтерское упражнение по достижению первой "сотни" за 3.5 секунды.

Судя по тизерам, внешность кроссовера Kia, по крайней мере, его передняя часть, будет выполнена по мотивам концепта Imagine by Kia. "Корма" же, если брать в качестве ориентира "шпионские" фото прототипа, будет наследием другого концепта - Kia Futuron.

Мировая премьера нового электрического кроссовера Kia может состояться в апреле 2021 года.

Фото: Пресс-служба Kia.
#Kia