Kia вывела на тесты загадочный кроссовер

На дорогах Южной Кореи был сфотографирован прототип автомобиля в маск-халате, который не позволяет с точностью идентифицировать машину. Однако есть характерные элементы, которые позволяют предположить, что прототип - новый кроссовер Kia.

"Шпионы", сфотографировавшие автомобиль, разглядели на стёклах предупредительную наклейку, которая позволила точно сказать, что автомобиль тестирует Hyundai Motor Group. Методом исключением стало понятно, что это электрический кроссовер Kia (внутрикорпоративный индекс CV), созданный по мотивам концепта Futuron. И это довольно неожиданно: ранее практически все были уверены, что прообразом новинки станет Imagine by Kia.

Неоднократно представители Kia говорили о том, что модель сотрёт границы между типами кузова и станет симбиозом фастбека, седана и внедорожника. Известно, что новинка создаётся на платформе E-GMP, которая также лежит в основе Hyundai 45 EV и Genesis EV SUV.

Запас хода серийного Kia Futuron составит примерно 480-500 км. Также известно, что у электрокара появится "заряженная" версия, которая сможет разгоняться до 100 км/ч за 3 секунды.

Ранее директор по маркетингу Kia Motors Europe говорил, что при всём арсенале современных технологий Futuron не будет иметь запредельный ценник.