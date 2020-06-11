Hyundai анонсировал конкурента Tesla Model 3 и "большой автомобиль"

Вице-президент Hyundai по дизайну Сан Юп Ли поделился с Autocar планами компании относительно трёх новых моделей. Причём уже в следующем году на рынок выйдет два из них, а третий буде показан в виде концепта.

Первым будет представлена серийная версия Hyundai 45 Concept, которую неоднократно фотографировали на испытаниях в камуфляже. По словам Сан Юп Ли, автомобиль больше похож на SUV и расположится в линейке над кроссовером Kona Electric. Стилистически новинка будет похожа на шоу-кар, дебютировавший прошлой осенью. Как ранее сообщала "РГ", премьера может состояться уже в начале 2021 года.

Вторая модель, прототипом которой послужил концепт Prophecy, по пропорциям ближе к седану и будет конкурентом Tesla Model 3.

Шеф-дизайнер Hyundai решил не раскрывать подробностей о третьей модели, сказав лишь, что это большой автомобиль.

Эти три модели будут ярким примером концепции, провозглашённой компанией ранее: перестать выпускать автомобили по принципу русской матрёшки, когда автомобили имеют идентичную форму решётки радиатора, фар и других элементов и отличаются лишь размерами.

По словам Сан Юп Ли, задача, стоящая перед дизайнерами, куда более сложная: создать идентификационную составляющую, которая была бы не такой навязчивой и крылась в деталях, например, в "пиксельных" фарах, состоящих из множества маленьких светодиодов, которые можно анимировать, как угодно.