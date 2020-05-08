Новый кроссовер Hyundai 45: стайлинг завершен, дата премьеры определена

В Германии сфотографировали тестовый прототип новой модели Hyundai - электрического кроссовера, который создаётся по мотивам концепта Hyundai 45. Модель уже попадалась в объективы папарацци, но новые снимки, опубликованные The KCB, позволяют сделать вывод о готовности стайлинга внешности. Также появилась информация о дате премьеры новинки.

Если не обращать внимания на неприличный жест водителя-испытателя, а присмотреться к автомобилю, то можно заметить, что по сравнению с прототипами, сфотографированными в феврале, у этой машины больше обнажённых частей. Можно говорить о том, что дизайн экстерьера кроссовера утверждён. Очевидно, в настоящее время ведётся проработка салона.

С большой долей вероятности, Hyundai 45 (внутрикорпоративный индекс NE EV) базируется на модульной электрической архитектуре E-GMP (Electric-Global Modular Platform).

Одна из её особенностей заключается в наличии интегрированной ведущей оси, объединяющей в одном узле вал и ступицу с колёсными подшипниками - это даёт меньшее количество соединений и уменьшение массы привода. У Hyundai NE EV будут версии с полным приводом с мощным электромотором на задней оси и более компактным и менее производительным спереди.

Дебют новинки состоится в январе 2021 года. Ранее "РГ" сообщала, когда появится самая мощная версия Hyundai Sonata.