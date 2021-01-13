Lada Vesta лишилась самого мощного мотора

АвтоВАЗ с 15 января увеличит цены на модели Lada. Вместе с этим компания пересмотрела линейку силовых агрегатов семейства Lada Vesta.

Дилеры марки сообщили "Российской газете" о том, что Vesta Sedan и Vesta SW с 15 января не будут предлагаться с двигателем ВАЗ-21179 объёмом 1,8 литра мощностью 122 л. с. Данную информацию подтверждают и новые прайс-листы, которые появились в нашем распоряжении.

Теперь 1,8-литровым бензиновым мотором оснащаются лишь Vesta Cross и Vesta SW Cross. При этом ВАЗ-21179 в форсированном виде (145 л. с.) устанавливается на "заряженный" седан Vesta Sport.

Стандартные же версии Lada Vesta остались с "атмосферниками" объёмом 1,6 литра ВАЗ-21129 (106 л. с.) и Renault H4M (113 л. с.). Причиной отказа от двигателя 1,8 литра является низкий спрос.

Отметим, что в конце 2020 года вазовцы доработали конструкцию головки блока цилиндров (ГБЦ) ВАЗ-21179. Модернизация должна решить проблему "масложора" мотора.

Сегодня в семейство Lada Vesta входит седан, универсал, их кросс-версии, модификации CNG и Sport. Пока Vesta Sedan стоит от 676 900 рублей, Vesta Cross от 823 900 рублей, Vesta SW от 759 900 рублей, Vesta SW Cross от 866 900 рублей, Vesta CNG от 883 900 рублей, Vesta Sport от 1 125 900 рублей.