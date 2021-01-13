Путин и Эрдоган обсудили урегулирование в Нагорном Карабахе

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого российский лидер информировал президента Турции об основных итогах прошедшей 11 января трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении в Москве, где была рассмотрена реализация Заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года.

В ходе телефонного разговора были затронуты также аспекты формирования российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта.

Кроме того, как сообщает пресс-служба Кремля, российский и турецкий лидеры обсудили проблему борьбы с пандемией коронавируса, включая реализацию планов по совместному производству и применению вакцин.