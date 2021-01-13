В Москве расширили запись на прививку от коронавируса

Со среды, 13 января, в Москве расширили перечень категорий, которым доступна прививка от коронавируса.

Как уже сообщала "РГ", с сегодняшнего дня на вакцинацию можно записываться москвичам, которые заняты в следующих сферах:

- научные исследования и разработки;

- информационные технологии,

- телекоммуникации и связь;

- социальное обслуживание населения коммерческими организациями (бюджетники из этой сферы прививаются уже давно),

- управление недвижимым имуществом, операции с недвижимостью;

- гостиницы, туристические агентства и прочие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма.

Записываться можно как по телефонам поликлиник, так и через электронные городские сервисы. С завтрашнего дня, напомним, количество прививочных пунктов увеличится с 70 до 100 и возможностей для иммунизации станет больше.