Законодатели не поддержали идею лицензирования домов престарелых

Законопроект о введении обязательного лицензирования частных домов престарелых, представленный Госсобранием - Куралтаем Башкирии, не поддержан Советом законодателей РФ при Федеральном Собрании. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Как отметил председатель Государственного Собрания РБ Константин Толкачев, по мнению экспертов Совета законодателей, деятельность в этой сфере в достаточной мере урегулирована.

- Они считают: лицензирование только увеличит административную и финансовую нагрузку на предпринимателей, что может привести к сокращению количества частных домов престарелых и развитию теневого бизнеса. Все изложенные в заключении доводы мы внимательно изучим и выйдем к федеральным законодателям с новыми предложениями, - пообещал Константин Толкачев.

Он считает, что необходимо совершенствовать механизм законодательного регулирования деятельности частных домов престарелых, так как сегодня многие предприниматели работают в тени, им только предлагают добровольно войти в реестр поставщиков социальных услуг. Но большинство предпочитают этого не делать, чтоб избежать проверок.

- В поле зрения контролирующих органов частные пансионаты для пожилых людей попадают только тогда, когда там происходят чрезвычайные происшествия и гибнут люди, либо когда они оказываются в центре скандала из-за плохих условий и ненадлежащего ухода, как было в случае с уфимским пансионатом "Моя семья", - подчеркнул спикер парламента. - Необходимо найти такие рычаги, которые помогут нам защитить интересы граждан, не навредив добросовестным предпринимателям, и это одна из важнейших задач для нас на ближайшее время.

Напомним, поводом для инициативы по введению лицензирования для частных домов престарелых стал скандал в одном из таких пансионатов Уфы, где жестоко обращались с постояльцами. Вопрос необходимости контроля за услугами частных соцпредпринимателей остро встал также после пожара в доме престарелых в Абзелиловском районе, в котором погибли 11 постояльцев.