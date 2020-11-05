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05.11.2020 17:06
Рубрика: Власть

В Башкирии предложили лицензировать дома престарелых

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Скандал в одном из частных пансионатов Уфы, где жестоко обращались с постояльцами, стал поводом для новой законодательной инициативы парламентариев Башкирии. Они выступили за введение контроля за всеми действующими домами престарелых вне зависимости от формы собственности. Речь идет об изменениях в статью 12 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности".

- Сегодня контролю подлежат только те организации, которые добровольно входят в реестр поставщиков социальных услуг, но их очень мало. Большинство же пансионатов для пожилых людей работают "в тени". Об их деятельности становится известно только тогда, когда в них происходят пожары, несчастные случаи либо вскрываются вопиющие факты грубого обращения с постояльцами. Недавняя история с пансионатом для пожилых людей "Моя семья" еще одно подтверждение. Лицензирование позволит упорядочить работу таких организаций, наладить должный контроль и защитить права граждан, - считает председатель Государственного Собрания РБ Константин Толкачев.

Фото: Олег Черных/ РИА Новости
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О том, что творится за закрытыми дверями уфимского частного пансионата, стало известно благодаря фотографиям, которые выложила в соцсетях бывшая сотрудница. На них бабушки лежали на кроватях без постельного белья и одежды. Женщина сообщила журналистам, что уволилась потому, что не могла наблюдать за тем, как здесь издеваются над постояльцами: оскорбляют, бьют и обделяют в еде. Учитывая, что большинство постояльцев страдали деменцией, никто из них не жаловался. Многие жили в пансионате годами.

Региональный следком по итогам доследственной проверки возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг по уходу за престарелыми людьми и инвалидами. Одновременно пансионат начали проверять различные инстанции и надзорные органы, и в этот момент один из пожилых постояльцев 81-летний мужчина, решив сбежать из пансионата через окно второго этажа, упал с высоты и умер в больнице. Этот несчастный случай лег в основу еще одного уголовного дела и, видимо, подтолкнул надзорные и правоохранительные органы к более радикальным мерам.

Прокуратура Башкирии, закончив свою проверку, сообщила о ряде грубых нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства и пожарной безопасности. Прокурор через суд добился запрета эксплуатировать арендованный двухэтажный коттедж, где располагался пансионат, до устранения всех нарушений и решения суда. Все постояльцев обследовали и перевезли в госучреждения и больницы.

Но самое странное в этой истории, что частное заведение "Моя семья" считался одним из лучших в республике. Его услуги по присмотру и уходом за постояльцами обходились родственникам до 30 тысяч рублей в месяц. Многие были уверены, что здесь старикам будет лучше.

- Мы даже не догадываемся, сколько еще стариков в коттеджах за глухими заборами держат в никому неизвестных условиях никому неизвестные "бизнесмены". Это абсолютно нелегальный бизнес. Много лет на федеральном уровне мы говорим о необходимости лицензирования стационарного социального обслуживания как отдельного вида услуг, надеемся, что решение будет принято, - прокомментировала вице-премьер правительства РБ, министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ленара Иванова.

Законопроект башкирских парламентариев направлен для предварительного рассмотрения в Совет законодателей при Федеральном Собрании РФ. Тем временем депутаты сейчас самостоятельно составляют свой список домов престарелых по всей республике, чтобы вести мониторинг и при необходимости брать их под шефство.

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