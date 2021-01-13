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13.01.2021 16:09

Балконная амнистия

Внесены изменения в правила благоустройства: до 2030 года введен мораторий на снос остекленных конструкций
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 3(8354)
В Петербурге внесены изменения в правила благоустройства, касающиеся остекления балконов. До 2030 года введен мораторий на снос таких конструкций, причем подавать претензии к гражданам можно будет не раньше 2028 года. Это время дается для того, чтобы согласовать остекление в КГА. Если остекление не согласуют, то гражданам придется снести конструкцию. Что означают новые правила для граждан, разбиралась корреспондент "РГ".
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Проблема остекленных балконов в Петербурге оказалась в центре внимания ровно год назад. Тогда городские власти ввели штрафы за незаконное остекление. Вообще-то это правило должно было касаться только предпринимателей, которые на первых этажах в коммерческих помещениях иногда устанавливают такие конструкции, что мгновенно седеют даже видавшие виды инспектора госжилинспекции. Но из-за расплывчатых формулировок оказалось, что штрафы полагаются за любое не согласованное с городом остекление. В первую очередь под удар попали владельцы "хрущевок" и "брежневок", где граждане самостоятельно стеклили балконы с незапамятных времен. Получалось, что жилищные условия ухудшатся у сотен тысяч петербуржцев, которые и рады бы купить квартиру в новостройке, где балконы остеклены по проекту, да возможности не позволяют.

Петербургский парламент тогда разработал закон о "балконной амнистии", он отменял штрафы, но при этом статус самого остекления не менялся, оно по-прежнему считалось незаконным. Суды города захлестнула волна исков от жилкомсервисов, коммунальщики требовали от владельцев квартир в "хрущевках" убрать остекление балконов, мотивируя это тем, что наводят порядок и приводят фасады домов в соответствие с проектом.

"РГ" неоднократно писала об этой проблеме. В конце лета прошлого года жилкомсервисам в ручном режиме запретили подавать в суды на граждан из-за остекленных балконов. Сейчас это требование подкреплено постановлением городского правительства.

Правда, с новыми правилами не все так однозначно. С одной стороны, граждане получили передышку длиной восемь лет. С другой - открыт вопрос: а что будет дальше? Несколько месяцев назад комитет по градостроительству и архитектуре (КГА), который следит за всеми фасадами в домах-не памятниках, разъяснил, что самостоятельно гражданин не может согласовать остекление своего балкона, нужен комплексный проект для всего дома и инициировать его должна управляющая компания. При этом КГА разрешает оставлять и имеющееся остекление, если оно не диссонирует с фасадом здания. В Петербурге есть несколько десятков "хрущевок", которые управляющие компании совместно с жильцами привели в порядок. Там остекление есть на всех балконах, и выполнено оно в соответствии с общим проектом. Но это единичные случаи. Смогут ли управляющие компании за восемь лет составить такие комплексные проекты для всех городских "хрущевок" - открытый вопрос.

Самое главное, что передышка с балконами касается лишь домов, где жильцы ставили конструкции до 1 января 2021 года

Вторая проблема - новые правила дают козыри всем владельцам самовольных балконов. Председатель петербургской ассоциации ЖСК, ЖК и ТСК Марина Акимова говорит, что, помимо типовых застекленных балконов в "хрущевках, есть проекты, когда собственник квартиры выносит на балкон батареи или сносит несущую стену, делая балкон частью квартиры. Такие перемены ставят под угрозу безопасность жильцов всего дома, и раньше по решению суда собственника заставляли за свой счет ставить стены обратно. Сейчас есть риск, что такие дела будут годами рассматриваться в судах, ведь у собственников появится серьезный документ в свою защиту - новое постановление городского правительства.

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Третья проблема - в принятом документе амнистия дается всем домам, но ведь стеклят балконы не только в "хрущевках". Остекленные балконы появляются и в домах-памятниках. Такие конструкции выявляют сотрудники КГИОП, подают в суд на собственника и выигрывают: требования к домам-памятникам в Петербурге очень жесткие, собственник даже не может установить оконный профиль белого цвета. Но в постановлении правительства, дающем передышку владельцам застекленных балконов, нет указания, что эта норма касается только домов массовой серии. Соответственно, козырь для суда получают и жильцы с застекленными балконами в домах-памятниках.

Но самое главное, что передышка с балконами касается лишь домов, где жильцы ставили конструкции до 1 января 2021 года. Соответственно, те, кто сейчас стеклит балконы в любых домах, попадают в разряд нарушителей. При этом оконные фирмы предлагают свои услуги в обычном режиме. Корреспондент "РГ" обзвонила ряд компаний и везде услышала, что стеклить балконы можно, что никаких правил жильцы не нарушают. Таким образом, складывается ситуация, когда сотни фирм и частных лиц активно предлагают петербуржцам заведомо незаконные услуги, но ответственность через десять лет придется нести только гражданам, которые сейчас решили застеклить свой балкон и даже не подозревали, что делают что-то плохое.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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