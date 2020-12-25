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25.12.2020 10:02
Рубрика: Власть

Петербуржцам дали 10 лет на снос или согласование остекления на балконах

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
В Петербурге появились новые правила для владельцев квартир с застекленными без согласованного проекта балконами. В ближайшие десять лет все остекление должно быть приведено в соответствие с проектной документацией или демонтировано.

Как следует из текста постановления городского правительства, претензии к владельцам таких квартир не могут подаваться раньше 2028 года.

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Узаконить отдельный застекленный балкон нельзя. Можно только выполнить работы на фасаде дома в целом в соответствии с комплексным планом благоустройства.

Также в документе прописано, что балконы, остекленные до 2021 года не могут считаться самовольными конструкциями.

Таким образом, фактически городские власти вводят мораторий на снос остекления балконов в домах массовых серий на ближайшие десять лет.

С другой стороны, вопрос с комплексным остеклением не решен. Согласно разъяснениям городского комитета по градостроительству и архитектуре, которые появились несколько месяцев назад, инициировать вопрос с тотальным застеклением всех балконов по одному проекту должны управляющие компании. От них же требуется собирать все необходимые документы. Но с другой стороны, возможность добиться комплексного остекления для всех жильцов у управляющих компаний была и раньше.

В Петербурге есть десятки домов, которые приведены в порядок таким образом. Но для пятимиллионного города это скорее капля в море. Большинство хрущевок и брежневок Петербурга стоят с разномастными балконами, которые жители стеклили самостоятельно. Год назад управляющие компании стали массово подавать в суды на владельцев таких квартир и требовать снести незаконную конструкцию.

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"РГ" неоднократно писала об этой ситуации. Проблема в том, что согласно Жилищному кодексу балкон относится к общедомовому имуществу и при остеклении собственник квартиры посягает на это имущество. Кроме того, общедомовым имуществом является и фасад дома. Остекленный балкон меняет его вид, значит, гражданин опять посягает на общее имущество.

Таким образом, единственный способ у владельцев хрущевок сохранить остекление на балконах - это добиться комплексного благоустройства дома. Но в программу капремонта приведение балконов к единообразию не включено и добиться остекления балконов могут управляющие компании, которые имеют возможность соблюсти требования законодательства и другим способом - просто заставив жителей снести все конструкции, как они делали и раньше.

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