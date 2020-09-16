Жилкомсервисы Петербурга больше не будут рассылать горожанам требования о демонтаже самовольного остекления балконов. Парламент Петербурга разрабатывает поправки в городской закон о "балконной амнистии", а Общероссийский народный фронт (ОНФ) Северной столицы выступил с инициативой ввести мораторий на снос остекления до момента, пока нормативная база не будет приведена в порядок. Правда, говорить о том, что петербуржцы выиграли "балконные войны", пока рано. Решения приняты в ручном режиме, и формально горожане по-прежнему являются нарушителями.

Чей балкон?

С точки зрения законодательства, как городского, так и федерального, стеклить балкон самостоятельно нельзя.

Дело в том, что по Жилищному кодексу балкон является частью общедомового имущества, владелец квартиры является лишь пользователем балкона, но никак не его собственником. Точно так же общим имуществом является и фасад дома. Застекляя балкон, гражданин меняет внешний облик здания, а делать это без согласования с жильцами и контролирующим органом нельзя (в Петербурге это городской комитет по градостроительству и архитектуре (КГА).

Тем не менее вот уже 30 лет балконы в хрущевках, брежневках, домах-кораблях стеклят повсеместно.

Десятилетиями на эти конструкции никто особо не обращал внимания. Но в этом году балконы в хрущевках вначале обложили штрафами, а потом и вовсе стали заставлять демонтировать остекление.

"Российская газета" в числе первых рассказала об этой ситуации. Так, в N 9 от 19 января 2020 года вышла статья "Фасад и профи" о том, что по инициативе городской административно-технической инспекции были введены штрафы в размере пяти тысяч рублей за самовольное остекление. В принципе, они должны были затронуть нерадивых предпринимателей, которые часто оформляют витрины магазинов на первых этажах самым причудливым образом. Но формулировки оказались такими, что привлечь к ответственности стало возможно любого петербуржца с застекленным балконом в хрущевке. Новость о штрафах возмутила горожан, петербургские депутаты в ответ приняли закон, прозванный в народе "балконной амнистией" ("РГ" рассказала об этом в N 25 от 5 февраля 2020 года - "Хрущевкам дали амнистию"). Идея была в том, чтобы не штрафовать людей, которые застеклили балкон до 11 января 2020 года. Тех, кто стеклит сейчас, "балконная амнистия" не коснулась.

На тот момент казалось, что все хорошо. Но весной петербуржцы стали получать "письма счастья" из жилкомсервисов.

Дело в том, что "балконная амнистия" действительно отменяла штрафы для владельцев давно застекленных балконов. Но сами конструкции по-прежнему вне закона. И жилкомсервисы стали требовать от граждан либо предоставить разрешительные документы на остекление, либо демонтировать конструкцию, в противном случае управляющие компании грозили судами. Мы описали эту ситуацию в N 139 от 28 июня 2020 года ("Фасады просят красоты").

Виновны со всех сторон

Разрешительной документации на застекленные балконы практически ни у кого нет. И получить ее постфактум самостоятельно невозможно. Сотни тысяч петербуржцев оказались в западне - в любой момент их могли заставить снести конструкции.

Председатель КГА Владимир Григорьев в ответ на запрос "РГ" сообщил, что требование по согласованию облика фасадов в городе действует еще с 1959 года. После общественного резонанса в КГА подготовили разъяснение действующего порядка согласования остекления на балконах.

В документе прописано, что управляющим компаниям рекомендовано самим инициировать собрания собственников, собирать комплект документов и обращаться в КГА, чтобы дом получил комплексное остекление, причем есть возможность сохранять и уже имеющиеся конструкции. Правда, вместо того, чтобы помогать жильцам получить остекление по единому проекту, жилкомсервисы продолжили рассылать письма с требованиями о демонтаже конструкций и пошли в суды.

Не все шло гладко. Так, жилкомсервис N 1 Московского района велел петербурженке Алине Климовой демонтировать остекление на балконе, хотя балкон у горожанки застеклен никогда не был.

Татьяна Васильева, получив "письмо счастья" из кировского жилкомсервиса N 2, добровольно демонтировала остекление. Но это не спасло ее от судебного иска. Кировский районный суд учел, что женщина снесла конструкцию, и прекратил административное дело. Правда, по решению суда горожанка должна оплатить пошлину шесть тысяч рублей, а также 287 рублей на почтовые расходы.

Валентина Поликарпова из Московского района свою конструкцию заранее не снесла. В суд на нее подал не жилкомсервис, а районная администрация. Вердикт суда не в пользу горожанки - она должна демонтировать остекление и оплатить государственную пошлину.

И таких дел сейчас в судах десятки. Никто не ведет статистику обращений конкретно по балконам. Но, например, согласно картотеке судебных дел на сайте Московского районного суда, с 1 августа по 9 сентября прошли заседания по 64 искам местной администрации к жильцам многоэтажек.

Заслон жилкомсервисам

С вопросом, почему так происходит, мы обратились в администрацию Московского района. Замглавы администрации Евгения Цырулева сообщила, что жилкомсервисы Московского района стали направлять жильцам предписания после 11 января 2020 года, когда вступил в силу закон о штрафах. Правда, на массовое недовольство горожан в районе отреагировали.

- Действия управляющих компаний по подаче исковых заявлений в суд с требованиями демонтировать незаконно выполненное остекление приостановлены и взяты под контроль, - отметила Евгения Цырулева.

Эту информацию подтвердили в жилищном комитете Петербурга: жилкомсервисам запретили подавать в суды по всему городу. Кроме того, сейчас на уровне профильных комитетов прорабатывается возможность создания типовых проектов благоустройства элементов фасада для домов массовых серий.

Правда, эти решения не касаются граждан, которых уже обязали демонтировать балконы и по которым судебные заседания идут прямо сейчас. Кроме того, претензии к жильцам не сняты, а всего лишь приостановлены. Закон по-прежнему на стороне управляющих компаний, и судебные иски в любой момент могут быть инициированы вновь.

О сложившейся ситуации "Российская газета" сообщила в ОНФ. В ОНФ Санкт-Петербурга в свою очередь выступили с инициативой ввести мораторий на демонтаж балконного остекления, пока не будет наведен порядок с нормативной базой.

- Также комитет по градостроительству и архитектуре упростит процедуру выдачи разрешений на остекление балконов в домах, не имеющих исторической архитектурной ценности. Процедура должна быть доступной, быстрой и прозрачной, например, посредством подачи электронного обращения в МФЦ, - подчеркнул руководитель регионального отделения ОНФ в Петербурге Андрей Рябоконь.

Стоит отметить, что работа над нормативной базой ведется. После широкого общественного резонанса парламент Петербурга стал прорабатывать поправки к закону "о балконной амнистии", чтобы окончательно легализовать остекленные балконы в домах массовых серий.

Новая ловушка

Если поправки в закон о "балконной амнистии" примут, то коснутся они лишь тех балконов, что были остеклены до 11 января 2020 года. Но у оконных фирм своя правда.

Под видом желающей застеклить балкон в хрущевке я обратилась в три такие конторы.

"Закон не принят", - сообщили мне в одной из фирм. "В хрущевках ничего согласовывать не надо", - заявили в другой, в третьей же ответили, что согласованиями не занимаются, но в хрущевках можно ставить любое остекление.

Конечно, в фирмах говорят неправду. Но беда в том, что сами оконные конторы никакой ответственности за обман не несут, и если человек поверит рекламным проспектам и застеклит свой балкон сейчас, то нарушителем будет он, а не предприниматели, продающие заведомо незаконную услугу. Горожане с "новыми" балконами рискуют получить штраф, да еще их обяжут демонтировать остекление за свой счет.

Об этой норме широко не рассказывают. На дверях парадных спокойно висят рекламы оконных фирм, а разъяснений от жилкомсервисов - нет.

Тема остекления балконов фактически зависла в воздухе, никто не знает, будут ли стеклить фасады в рамках капремонта или же жильцам предложат в какой-то момент скинуться на единое по стилю остекление для всего дома. Пока решение не принято, люди, к которым бросают на балкон окурки или залетают голуби, люди, которым, в конце концов, стало просто холодно в своих хрущевках с пониженной энергоэффективностью, не имеют права "застеклиться". Сколько месяцев или лет продлится эта неопределенность, неизвестно.