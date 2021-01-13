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13.01.2021 09:34
Рубрика: Происшествия

Семьи моряков затонувшего траулера "Онега" получили первые выплаты

Текст: Алексей Дуэль
Первые страховые выплаты членам семей экипажа затонувшего в Баренцевом море траулера "Онега" были произведены 30 и 31 декабря.
Фото: Павел Львов/РИА Новости Фото: Павел Львов/РИА Новости
Фото: Павел Львов/РИА Новости

Тогда деньги получили родственники всех 17 моряков, которые на тот момент еще считались пропавшими, сообщили на заседании правительственной комиссии по расследованию трагедии под председательством вице-премьера Виктории Абрамченко.

Фото: Из личного архива Людмилы Тимербаевой
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Траулер "Онега" затонул в Баренцевом море 28 декабря 2020 года. Предположительно установлено, что причиной аварии могло стать обледенение корпуса судна. Спасательная и поисковая операции на месте ЧП в условиях отсутствия разумной надежды на спасение членов экипажа были завершены в январе 2021 года. Спасти удалось двух человек.

Вопросы поддержки пострадавших и семей погибших моряков в результате крушения в Баренцевом море судна "Онега" находятся на особом контроле правительства, сообщила Виктория Абрамченко. Власти регионов оказывают всю необходимую материальную и психологическую помощь родственникам экипажа. Фонд социального страхования и собственник затонувшего судна - рыболовецкий колхоз имени М.И. Калинина тоже участвуют в этом процессе.

"В настоящий момент денежную помощь получили 25 получателей на общую сумму 12,4 млн рублей, - уточнили в аппарате вице-премьера. - Еще по 11 членам семей идет сбор недостающих документов для последующих денежных выплат Фондом социального страхования. Собственником затонувшего судна произведена денежная выплата в размере 500 тысяч рублей членам семей экипажа, в том числе спасшимся морякам. В январе будет произведена дополнительная выплата также в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, колхоз окажет правовую помощь для получения членам семей погибших страховых выплат".

Власти регионов, где жили погибшие моряки - Мурманской и Архангельской областей - займутся решением индивидуальных проблем каждой семьи, затронутой горем. Кому-то помогут с лечением, посодействуют в трудоустройстве, переведут детей с платной формы обучения на бюджетную.

Кроме того, правительственная комиссия особенно отметила действия, необходимые для предотвращения подобных трагедий на промыслах.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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