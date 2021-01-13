Семьи моряков затонувшего траулера "Онега" получили первые выплаты

Тогда деньги получили родственники всех 17 моряков, которые на тот момент еще считались пропавшими, сообщили на заседании правительственной комиссии по расследованию трагедии под председательством вице-премьера Виктории Абрамченко.

Траулер "Онега" затонул в Баренцевом море 28 декабря 2020 года. Предположительно установлено, что причиной аварии могло стать обледенение корпуса судна. Спасательная и поисковая операции на месте ЧП в условиях отсутствия разумной надежды на спасение членов экипажа были завершены в январе 2021 года. Спасти удалось двух человек.

Вопросы поддержки пострадавших и семей погибших моряков в результате крушения в Баренцевом море судна "Онега" находятся на особом контроле правительства, сообщила Виктория Абрамченко. Власти регионов оказывают всю необходимую материальную и психологическую помощь родственникам экипажа. Фонд социального страхования и собственник затонувшего судна - рыболовецкий колхоз имени М.И. Калинина тоже участвуют в этом процессе.

"В настоящий момент денежную помощь получили 25 получателей на общую сумму 12,4 млн рублей, - уточнили в аппарате вице-премьера. - Еще по 11 членам семей идет сбор недостающих документов для последующих денежных выплат Фондом социального страхования. Собственником затонувшего судна произведена денежная выплата в размере 500 тысяч рублей членам семей экипажа, в том числе спасшимся морякам. В январе будет произведена дополнительная выплата также в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, колхоз окажет правовую помощь для получения членам семей погибших страховых выплат".

Власти регионов, где жили погибшие моряки - Мурманской и Архангельской областей - займутся решением индивидуальных проблем каждой семьи, затронутой горем. Кому-то помогут с лечением, посодействуют в трудоустройстве, переведут детей с платной формы обучения на бюджетную.

Кроме того, правительственная комиссия особенно отметила действия, необходимые для предотвращения подобных трагедий на промыслах.