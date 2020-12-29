В Баренцевом море нашли спасательные круги с затонувшего судна "Онега"

В ходе поисковой операции в Баренцевом море у Новой Земли найдены три спасательных круга с затонувшего рыболовного судна "Онега". Людей обнаружить не удалось. Работы продолжались всю ночь, обследовано уже более 750 квадратных километров акватории.

Как сообщает ГУ МЧС по Архангельской области, к месту крушения судна идет морской спасательный буксир "Микула" Росрыболовства с водолазным оборудованием. Из Красноярска в Нарьян-Мар для участия в операции прибыл самолет Ан-74. В готовности находится самолет Бе-200 МЧС России.

В поисках участвуют четыре рыболовецких судна колхоза имени М.И. Калинина, которому принадлежала "Онега", и самолет Ил-38 Северного Флота.

В ГУ МЧС России по Архангельской области работает горячая телефонная линия для родственников моряков с затонувшего судна, ее телефон: 8(8182) 29-99-99. Им помогают психологи ведомства.

Специально созданная комиссия по расследованию причин ЧП и Следком устанавливают все обстоятельства трагедии.

Рыболовецкое судно "Онега" архангельского колхоза имени М.И. Калинина (порт приписки - Мурманск) затонуло около 06.00 28 декабря в 40 километрах от Новой Земли. Двоих моряков спасло проходившее мимо судно "Войково". Судьба 17 членов экипажа остается неизвестной.