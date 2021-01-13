Самовозгорания автомобилей Haval проверит Росстандарт

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии займется изучением ситуации с самовозгоранием автомобилей Haval F7x и F7, которые в декабре 2020 года произошли в нескольких городах Ханты-Мансийского автономного округа.

"Росстандарт проводит проверку сообщений о самовозгорании кроссоверов Haval F7 и F7X. О результатах будет сообщено дополнительно", - говорится в информации, появившейся на официальном сайте ведомства.

Напомним, несколько кроссоверов загорелись в ночное и утреннее время в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Нефтеюганске. На данный момент известно уже о шести случаях возгорания. В пяти автомобили выгорели полностью, в одном кроссовер удалось потушить, он пострадал незначительно.

По свидетельствам очевидцев и владельцев машин, которые можно найти в открытом доступе, все возгорания произошли в условиях сильного мороза и после срабатывания функции автозапуска двигателя. Как видно на фото и видео, пламя появлялось под кузовом в задней части машины. Не исключено, что все эпизоды связаны с ненадлежащей установкой сигнализации. Однако несколько владельцев обратили внимание на подтеки бензина на топливных трубках. Возможно, на сильном морозе они дают течь.

Ранее в Haval сообщили, что "осведомлены о ситуации с возгоранием автомобилей Haval F7x".

- Haval стремится поддерживать высокие стандарты качества и надежности автомобилей и серьезно относится к возникшей проблеме. На данный момент мы проводим исследование и проверяем все возможные версии случившегося, а также поддерживаем связь с владельцами данных автомобилей и информируем их обо всех этапах процедуры, - заявили в компании.

Дальнейших комментариев пока не последовало. Но на профильных форумах владельцы сгоревших автомобилей отмечают, что с ними действительно вышли на связь и представители московского офиса, и дилерского центра, продававшего опасные автомобили.

Напомним, купеобразный кроссовер Haval F7x выпускают с конца 2019 года на тульском заводе бренда. За последние месяцы 2019-го компания продала 477 таких машин, за 9 месяцев 2020-го - еще 2 666. Цена - от 1 579 000 до 2 059 000 рублей.