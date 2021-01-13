Завершена уникальная союзная программа, которая поможет сохранить здоровье тысячам юных белорусов и россиян

Теперь уже можно смело сказать, что совместный проект белорусских и российских ученых и медиков успешно завершен.

В России врожденными дефектами позвоночника страдают 60 тысяч детей, в Беларуси - примерно 1,5 тысячи. Фото: Роман Щербенков

В результате выполнения союзной научно-технической программы "Спинальные системы" разработаны уникальные технологии ранней диагностики деформаций позвоночника у детей и их лечения с помощью отечественных металлоконструкций. Разработали и реализовали инновационную технологию лечения исследователи и специалисты российского Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера и белорусского Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии. Оба коллектива - признанные лидеры в своей области, здесь созданы медицинские школы по лечению врожденных и приобретенных деформаций позвоночника.

Созданные по союзной программе спинальные системы скоро будут зарегистрированы, а их изготовление поставят на поток

В конце минувшего года были подведены итоги четырехлетнего, начиная с 2017 года, взаимодействия белорусов и россиян по реализации союзной программы "Спинальные системы". Вот что рассказал обозревателю "СОЮЗа" координатор программы с белорусской стороны кандидат медицинских наук Кирилл Криворот:

- В результате нашего сотрудничества разработаны диагностические алгоритмы раннего выявления врожденных аномалий развития позвоночника, методы хирургического лечения детей с повреждениями и врожденными аномалиями развития позвоночника, а также методы анестезиологического обеспечения хирургических операций. Созданы образцы спинальных систем для коррекции деформированных сегментов позвоночника, которые успешно прошли клинические испытания, подготовлен и передан в Центр экспертиз комплект соответствующих документов. В конце прошлого года принято положительное решение о регистрации двух спинальных систем. Это эндокорректор-фиксатор шейного и грудного отделов позвоночника с монтажным инструментом, а также соответствующая система для поясничного и крестцового отделов позвоночника…

За всем этим - высокие технологии, которыми сегодня располагают медицина и смежные отрасли. Для лечения маленьких пациентов белорусские и российские медики использовали передовые методы 3D-проектирования и прототипирования. Прежде чем направить ребенка в операционную, ему делают компьютерную томографию деформированного сегмента позвоночника. Затем полученные данные в цифровом формате обрабатываются на компьютере по специальной программе. Эта информация поступает на 3D-принтер, где печатается пластиковая модель пострадавших позвонков. Теперь доктор может спланировать операцию, подобрать для нее наиболее подходящие элементы металлоконструкций.

- Белорусскими медиками совместно с инженерами-программистами Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси создана компьютерная программа, позволяющая не только визуализировать результаты компьютерной томографии, но и провести диагностику заболевания позвоночника, - продолжает Кирилл Криворот.

- Она также "автоматически предлагает" врачу наиболее подходящий вариант лечения - консервативный или хирургический, - говорит Кирилл Криворот. - Более того, система предоставляет даже информацию, в какие позвонки и какие элементы металлоконструкций нужно будет установить. Соответствующие методики рассмотрены и утверждены на уровне Министерства здравоохранения Беларуси.

Новая компьютерная программа автоматически "предлагает" врачу вариант лечения

Теперь все это уже не теория. Пока шли клинические испытания с применением инновационных металлоконструкций, были прооперированы несколько пациентов. К слову, российские медики участвовали в операциях по клиническим испытаниям разработанных сообща новых методов хирургического лечения. Результаты положительные. В ближайшее время созданные по союзной программе спинальные системы будут официально зарегистрированы, а их изготовление - поставлено на поток. А значит начнется хирургическое лечение детей, страдающих деформацией позвоночника. Еще недавно им грозила бы инвалидность - теперь они получат реальные шансы стать здоровыми.

прямая речь

Сергей Виссарионов, директор НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера Минздрава России, член-корреспондент РАН, профессор:

- Прежде всего программа "Спинальные системы" была направлена на ранние выявления врожденных деформаций позвоночника, именно их прогрессирующих форм. Теперь мы на основе многих критериев, молекулярно-генетических и биохимических маркеров можем сказать, будет ли деформация прогрессировать и ухудшаться или же останется стабильной на протяжении всей жизни пациента. Аналогов этому сегодня в мире нет.