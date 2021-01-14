Байден решил не ехать на свою инаугурацию на поезде

Демократ Джо Байден, который победил на выборах президента США в ноябре 2020 года, прибудет в Вашингтон не на поезде, как планировалось ранее.

Сейчас политик находится в штате Делавэр. Попасть в столицу США он хотел на поезде национальной железнодорожной пассажирской компании Amtrak. Но после нападения на Капитолий Байден решил не рисковать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN.

При этом американский телеканал не уточнил, каким видом транспорта воспользуется новый президент США, чтобы прибыть на свою инаугурацию. Торжественная церемония состоится 20 января на ступенях Капитолия. "Я не боюсь приносить присягу на улице", - заявил Байден.