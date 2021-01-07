Но, может, все происходившее в ночь с 6-го на 7-е января на Капитолии не более чем характерные отголоски куда более глобального по геополитическим меркам процесса - постепенного разрушения Америки, о котором последние годы предупреждают политологи? И мы воочию наблюдали стирание некогда незыблемых устоев великой державы, которая так боится растерять свое величие, что ради этого готова стрелять в своих граждан и наказывать санкциями союзников.

Слишком наивно объяснять происходившее вокруг Капитолия только острым политическим противостоянием двух старейших партий США в непримиримой схватке за Белый дом. Потому что никогда ранее в новейшей американской истории такие конфликты не приводили к штурму Конгресса сторонниками одной из политической сил, в ходе которого погибли люди. И никогда ранее крупнейшие социальные сети США, по собственной инициативе не изолировали от мира действующего президента, заблокировав ему доступ к собственному аккаунту, прервав тем самым для него возможность напрямую обращаться к избирателям.

На неформальном социально-политическом договоре между властью и населением США отныне поставлена отчетливая печать "Более недействителен", забыть о которой, тем более - стереть из памяти нынешнего и будущих американских поколений, уже невозможно. Как точно отметил глава комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев, теперь в Америке любая проигравшая на выборах сторона будет априори считать свое поражение юридически ничтожным, результаты голосования подтасованными, а себя вправе не признавать итоги плебисцита. Насколько далеко заведет американцев такой правовой нигилизм, в сочетании с неуемной демократической риторикой, нам еще предстоит увидеть.

Совершенно очевидно, что события в Америке, которые эксперты иногда называют саморазрушением США, не были следствием влияния извне, на которое так любят ссылаться американские элиты в качестве оправдания собственных ошибок. За непрозрачными президентскими выборами наблюдал весь мир, как, впрочем, затем наблюдал за тем, как призванные следить за чистотой голосования американские структуры демонстративно делали все, чтобы скрыть подтасовки, отказывались расследовать собранные сторонниками Трампа факты нарушений. Непрозрачные выборы без твердо утвержденных правил уничтожили у значительной части жителей США веру в справедливость, в то, что их голос что-то значит при определении будущего страны.

И если с клановой структурой сильно постаревших элит, раз за разом выдвигающих своих кандидатов в президенты, американцы еще могли смириться, то с лишением их даже формального права на выбор, многие не согласились. Захват Конгресса демонстрантами стал следствием губительной политики раздора и недоверия, которую целенаправленно проводили эти вцепившиеся во власть престарелые политические кланы, добившиеся своими действиями раскола США, в надежде, что смогут его использовать в собственных интересах.

Под знаменами движения "Жизни черных имеют значения" американцев заставляли пересмотреть историю своей страны, требовали от них покаяния и стыда за то, что совершали во имя величия Америки их предки. Происходило колоссальное по масштабам, страшное в своей безнаказанности шельмование тех, кто продолжал считать, что значение имеют не только жизни черных, но также жизни белых, латиносов и иных этносов, населяющих США. И я не удивлюсь, если совсем скоро все забудут о четверых белых американцах, погибших во время протестов у Конгресса. Никто не станет выяснять, кто и почему стрелял в безоружных манифестантов, потому что за них в современной Америке некому заступиться.

Но разве собравшиеся у Конгресса американцы случайно приехали-пришли в Вашингтон? Разве не из Белого дома звучали призывы не признавать итоги выборов и не позволить конгрессменам их утвердить? Но сегодня об этом в американской администрации не хотят вспоминать, напирая на то, что Трамп всегда выступал исключительно за мирные формы протеста.

События вокруг Конгресса не оставили безучастными европейских политиков, которые с нескрываемым ужасом наблюдали за происходящим в Новом свете. На их глазах их кумир и покровитель, государство, которое учило весь мир, какие выборы следует считать демократичными, а какие - не следует признавать, оказалось не в состоянии обеспечить честное, прозрачное голосование в собственной стране, что привело к захвату Конгресса протестующими и человеческим жертвам. Насколько теперь, после всего произошедшего, кажутся лицемерными поучения Вашингтона, звучавшие в адрес Ирана, Сирии или Беларуси, с требованием мирно договариваться с политическими оппонентами, не мешать их протестной активности, соблюдать права человека.

Выступления в США, которые привели к гибели четырех человек, навсегда избавят мир от иллюзии, будто Америка всегда и во всем поступает по справедливости со своими гражданами. Эта иллюзия многие годы оставалась одним из столпов "мягкой силы", продвигаемой США. Теперь этого столпа больше нет. И больше никто не даст гарантию, что события у Капитолия не повторятся в других частях страны с не менее кровавыми последствиями.

Кто виноват в охватившем Америку политическом безумии? И действующий президент Дональд Трамп, и избранный новый лидер Джозеф Байден в ходе избирательной кампании не жалели сил, чтобы расколоть США, превратить личное противостояние в смысл существования миллионов людей, подвести психологически американское население к той черте, за которой начинается реальная гражданская война. Теперь, судя по заявлениям сторонников Байдена, Америку будут "сшивать" импичментом Трампу, повесив на него всех собак за возникшее кровопролитие, что лишь усилит градус конфликта. На этом фоне еще более лживо и одновременно беспомощно звучат высокопарные заявления политиков США, которые обещают все трудности и всех врагов одолеть демократическим путем.

Бывший президент Джордж Буш-младший, узнав о штурме Капитолия, иронично и одновременно с горечью назвал ситуацию в Америке "оспариванием результатов выборов в "банановой республике". С этим трудно не согласится, тем более кому-кому, а властям CША хорошо известно, как менять власть в этих самых "банановых республиках". Так что ответ на вопрос, кем в итоге станет для американцев избранный Джозеф Байден - Комендантом или Президентом расколотых Соединенных Штатов, теперь зависит только от него.

🔴 Capitolio de #EstadosUnidos: 4 muertos en el asalto al Congreso por simpatizantes de #Trump



➡️ Cuatro personas murieron este martes en Washington DC durante el asalto al Capitolio de centenares de simpatizantes del presidente Donald Trump. pic.twitter.com/LXwgDoK09X — Impactorioja (@impactorioja) January 7, 2021