Полиция начала оттеснять протестующих от здания Капитолия США

Стоит отметить, что во время акций протеста прошлым летом в связи с убийством Джорджа Флойда полиция арестовала более 400 человек , в основном за нарушение комендантского часа.

Конти сообщил журналистам, что участники беспорядков применили "химические раздражители к полиции", чтобы получить доступ к Капитолию. "Было ясно, что толпа намеревается причинить вред нашим офицерам", - сказал страж порядка.

Газета Daily Mail сообщила, что протестующие смогли пробраться в здание конгресса по строительным лесам, возведенным к предстоящей инаугурации.

В Вашингтоне в 18 часов по местному времени (02:00 мск) вступил в силу комендантский час.

Между тем

Как сообщил телеканала NBC News, женщина, получившая ранение в грудь, когда толпа сторонников Трампа штурмовала здание конгресса, скончалась.