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Рубрика: В мире

Полиция начала оттеснять протестующих от здания Капитолия США

Текст: Максим Макарычев
Полиция начала оттеснять протестующих от здания конгресса США. Начальник полиции округа Колумбия Роберт Конти заявил, что на данный момент арестовано 13 человек в связи с "бунтом" у здания Капитолия.

Стоит отметить, что во время акций протеста прошлым летом в связи с убийством Джорджа Флойда полиция арестовала более 400 человек , в основном за нарушение комендантского часа.

Фото: Tasos Katopodis/Getty Images
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Конти сообщил журналистам, что участники беспорядков применили "химические раздражители к полиции", чтобы получить доступ к Капитолию. "Было ясно, что толпа намеревается причинить вред нашим офицерам", - сказал страж порядка.

Газета Daily Mail сообщила, что протестующие смогли пробраться в здание конгресса по строительным лесам, возведенным к предстоящей инаугурации.

В Вашингтоне в 18 часов по местному времени (02:00 мск) вступил в силу комендантский час.

Между тем

Как сообщил телеканала NBC News, женщина, получившая ранение в грудь, когда толпа сторонников Трампа штурмовала здание конгресса, скончалась.

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