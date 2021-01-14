Эксперт: модели Lada окончательно сравняются с иномарками по цене

Группа Renault представила очередную стратегию работы под названием Renaulution. Главная новость для нас - АвтоВАЗ полностью перейдет на модульные платформы Renault-Nissan и откажется от оригинальных шасси. Кроме того, автомобили Lada станут широко унифицировать с Dacia. Специально для "РГ" главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников оценил эти изменения.

"Объявленная концепция главы группы Renault, в которой отдельная часть посвящена подразделению Lada, носит масштабный, но не революционный характер. За огромным количеством технических и стратегических реформ оттенилась одна из основных концепций сегодняшнего мирового автопрома - тотальная борьба с издержками.

Господин Лука де Мео (новый исполнительный директор концерна Лука де Мео - Прим. "РГ") прямым текстом говорит, что, цитата: "новая программа Renaulution предполагает перевод всей компании от объёмов к стоимости", то есть акцент всей деятельности альянса будет сделан на росте прибыли с одной единицы продукции при сокращении затрат всеми возможными способами.

Способы эти довольно просты и применяются каждый кризис. Первый - сократить, все что можно сократить. Уже объявлено, что в рамках всех брендов альянса Renault-Nissan-Mitsubishi производство автомобилей будет урезано с 4 до 3,1 миллиона штук к 2025 году, а линейка моторов сократится вдвое. Это означает, что в указанный период стоит ожидать массовые увольнения рабочих с заводов альянса по всему миру.

Второй способ борьбы с издержками - объединение технических ресурсов альянса. Проще говоря, унификация, то есть, выпуск как минимум технически полностью одинаковых автомобилей под разными брендами. Собственно, тут тоже ничего нового, так как в том или ином масштабе подобную идеологию автомобильные концерны ведут давно. Этот этап интересен только тем, что в него попадает и отечественная Lada. Причем планы руководства Renault включают почти полный отказ от российской инженерии: все модели Lada согласно концепции будут полностью переведены на франко-японскую платформу CMF-B для технической унификации с бюджетным румынским подразделением альянса Dacia.

По сути, АвтоВАЗ к 2025 году должен окончательно превратиться в региональную сборочную площадку Renault-Nissan, где из российского пока еще останется логотип, рабочий персонал и какой-то уровень локализации. При этом очевидно, что все модели Lada к тому времени окончательно сравняются с иномарками по цене, что в общем-то косвенно, опять же, подтвердил глава группы Renault, заявив, что у Lada и Dacia потенциал с "непревзойдённой прибыльностью".

Рассуждать, хорошо это или плохо, нет никакого смысла, поскольку после вхождения Lada в иностранный альянс подобное развитие событий подразумевалось сразу и было исключительно делом времени. Вопрос заключается только в том, насколько в новой концепции альянса Renault-Nissan-Mitsubishi-Lada учтены интересы отечественного автопроизводства и возможности российских потребителей", - отметил эксперт.