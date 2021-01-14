Renault указала место Lada: марка должна выпустить модель C-класса

Итак, это произошло, Группа Renault во главе с Лукой де Мео презентовала стратегический план развития компании, в рамках которого стратегия меняется коренным образом. "Ренолюция" коснётся и бюджетных брендов - Dacia и Lada.

"Dacia останется Dacia со свойственным ей лёгким характером, а Lada продолжит предлагать доступные продукты, основанные на проверенных технологиях, ориентированные на умных покупателей, при этом пробивая "стеклянный потолок" C-сегмента", - рассказали в Renault Group.

Информация о том, что Lada будет перевооружать конвейер под новую платформу, подтверждается. По крайней мере, именно эта стратегия обозначена в пункте по использованию суперэффективных бизнес-моделей:

- проектирование с учетом заданной стоимости;

- улучшение эффективности за счёт перехода от четырёх платформ к одной, от 18 типов кузова к 11-ти.

Также "Ренолюция" предполагает запуск семи моделей к 2025 году (конкретики по брендам не предоставили), две из которых в C-сегменте; возрождение легендарных моделей (напомним, теперь у Lada свободно имя Niva), работа над эффективностью выбросов CO2 (сжиженный нефтяной газ - для моделей обоих брендов, гибриды E-Tech - для Dacia).