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14.01.2021 21:52
Рубрика: Экономика

ФАС проверит случаи отказа отпускать сахар и масло по согласованным ценам

Текст: Светлана Ментюкова
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поручила своим территориальным управлениям провести оперативный опрос торговых сетей обо всех случаях отказа отпуска масла и сахара-песка по ценам, установленным в соглашениях. Эту информацию "РГ" подтвердили в пресс-службе ФАС.
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

"ФАС России поручила всем территориальным органам в течение суток опросить "региональные" и "муниципальные" торговые сети о случаях отказа производителей (поставщиков) масла подсолнечного и сахара-песка от поставок данных товаров по ценам, установленным в соглашениях", - сообщили в службе.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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По данным Росстата сильнее всего в 2020 году подорожали сахар-песок - плюс 64,5%, и подсолнечное масло (плюс 25,9%).

В декабре Минпромторг, Минсельхоз, производители и торговые сети подписали соглашение о стабилизации цен до 1 апреля 2021 года: подсолнечное масло в рознице не может стоить дороже 110 рублей за литр, а сахар-песок - 46 рублей за килограмм. Регулируемые цены будут действовать в России до 1 апреля 2021 года. В настоящее время к соглашениям присоединились порядка 7 тысяч хозяйствующих субъектов, в том числе оптовики.

Ранее появились сообщения о том, что небольшие и средние розничные сети столкнулись со сложностями при закупке подсолнечного масла и сахара по регулируемым ценам.

Экономика Товары и цены Правительство ФАС Цены на продукты

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