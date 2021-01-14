МОК рассмотрит вопрос о замене гимна РФ на песню на Олимпиаде

Руководство Международного олимпийского комитета проведет консультации по поводу предложения комиссии атлетов Олимпийского комитета России использовать песни вместо гимна страны.

После решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне спортсмены РФ не смогут выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под национальным флагом и гимном. В связи с этим комиссия спортсменов ОКР предложила использовать вместо гимна песню "Катюша".

В МОК рассказали о том, что будут проведены консультации с международными федерациями на предмет возможного использования песен вместо гимна, сообщает ТАСС.

"МОК принял к сведению решение CAS. Теперь мы будем тщательно оценивать это решение и его последствия для соревнований в рамках олимпийского движения, - говорится в сообщении. - В этой связи МОК проведет консультации с международными федерациями и Международным паралимпийским комитетом (МПК) с целью выработки последовательного подхода к реализации этого решения", - сообщили в пресс-службе МОК.

В настоящее время на проходящем в Египте чемпионате мира по гандболу российская команда выступает под флагом национальной федерации, а вместо гимна используется гимн Международной федерации гандбола. Аналогичные решения принимаются и в других видах спорта.