МОК рассмотрит вопрос о замене гимна РФ на песню на Олимпиаде

Новости

СМИ: Дзюба заразился коронавирусом и не полетит на первый сбор "Зенита" 22:02
Аккаунт российской вакцины в Twitter блокировали из-за попытки взлома 21:59
Власти распространили режим комендантский часа на всю Францию 21:36
В Германии умерли 10 привившихся вакциной Pfizer 21:15
Сменились заместители министра транспорта 21:14
В Голливуде снимается сиквел фильма Тимура Бекмамбетова "Поиск" 21:08
Володин обвинил США в навязывании своих вакцин Европе 21:04
Прививка не отменяет использование масок 21:00
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса 25,5 тысячи военнослужащих 20:55
Володин предложил подготовить рекомендации для США по организации выборов 20:51
Володин сообщил, что сделал прививку от коронавируса 20:27
Назван состав сборной РФ по биатлону на эстафету на этапе КМ в Оберхофе 20:19
В Петербурге у домашнего кота подтвердился коронавирус 20:09
Дневник самонаблюдения после вакцинации ведут более 60 тысяч россиян 19:57
В Москве суд оштрафовал владельца Stalin Doner 19:52
В Петербурге заблокировали таксопарк после просмотра водителем порно 19:45
Обложка комикса о приключениях Тинтина в Китае продана за 3,2 млн евро 19:45
Лана Дель Рей снова стала жертвой травли "прогрессивной общественности" 19:37
В Петербурге ожидают роста числа госпитализаций пациентов с COVID-19 19:32
Эрдоган привился китайской вакциной от коронавируса 19:29
Столичные учителя готовы к переходу на очное обучение 19:29
В Минздраве допустили послабления для привившихся от коронавируса 19:29
В Москве возбуждено административное дело против владельца Stalin Doner 19:18
За хищение земель Минобороны в Подмосковье осуждена преступная группа 19:18
Свидетельства о смерти оцифруют и объединят в регистр 19:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Почему календарная реформа большевиков много лет сбивала с толку россиян
Почему календарная реформа большевиков много лет сбивала с толку россиян
14.01.2021 20:46
Рубрика: Спорт

МОК рассмотрит вопрос о замене гимна РФ на песню на Олимпиаде

Текст: Максим Домчев
Руководство Международного олимпийского комитета проведет консультации по поводу предложения комиссии атлетов Олимпийского комитета России использовать песни вместо гимна страны.
Фото: Behrouz MEHRI / AFP Фото: Behrouz MEHRI / AFP
Фото: Behrouz MEHRI / AFP

После решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне спортсмены РФ не смогут выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под национальным флагом и гимном. В связи с этим комиссия спортсменов ОКР предложила использовать вместо гимна песню "Катюша".

Фото: АР
Состоятся ли Олимпийские Игры в Токио

В МОК рассказали о том, что будут проведены консультации с международными федерациями на предмет возможного использования песен вместо гимна, сообщает ТАСС.

"МОК принял к сведению решение CAS. Теперь мы будем тщательно оценивать это решение и его последствия для соревнований в рамках олимпийского движения, - говорится в сообщении. - В этой связи МОК проведет консультации с международными федерациями и Международным паралимпийским комитетом (МПК) с целью выработки последовательного подхода к реализации этого решения", - сообщили в пресс-службе МОК.

В настоящее время на проходящем в Египте чемпионате мира по гандболу российская команда выступает под флагом национальной федерации, а вместо гимна используется гимн Международной федерации гандбола. Аналогичные решения принимаются и в других видах спорта.

Спорт Олимпийские игры Спортивные организации МОК

Главное сегодня

Интервью председателя СКР Александра Бастрыкина. Главное
Новак: Цена бензина в России не зависит от мировых котировок нефти
Спортсмены предложили использовать на Олимпиаде "Катюшу" вместо гимна
Мурашко: В гражданский оборот выпущено более 1,6 млн доз "Спутника V"
Минстрой предложил ужесточить контроль за арендой жилья
Федор Кудряшов: Цель сборной на Евро - выход в полуфинал
Уфа планирует подать заявку на проведение зимней Олимпиады-2030