Якутская городская дума приняла отставку мэра

В четверг на внеочередной сессии депутаты Якутской городской думы приняли отставку мэра города Сарданы Авксентьевой.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, 17 депутатов проголосовали за отставку, шестеро - против, один воздержался.

Сардана Авксентьева подала заявление о добровольном сложении полномочий в связи с ухудшением с состояния здоровья 11 января. В тот же день она внесла в думу кандидатуру исполняющего обязанности главы Якутска до выборов - первого заместителя мэра Евгения Григорьева. Депутаты на внеочередной сессии утвердили эту кандидатуру.

- Хочу пожелать Сардане Владимировне скорейшего выздоровления и возвращения в команду. Она сейчас в больнице, у нее запланирована операция. Я благодарю главу города и депутатов за оказанное доверие. Наша главная задача на сегодня - обеспечить бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения города, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, транспорта, - сказал Евгений Григорьев по окончании сессии.

Он отметил, что будет продолжена работа по реализации планов, намеченных на 2021 год Сарданой Авксентьевой.