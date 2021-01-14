В Уфе вынесли приговор убийце педофила

34-летнему уфимцу Владимиру Санкину, который до смерти избил мужчину, совершившего развратные действия в отношении детей, вынесли приговор. Об этом сообщили в управлении СКР по Башкирии.

Калининский районный суд признал Владимира Санкина виновным в совершении преступления по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть" и приговорил к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, 30 января 2020 года к мужчине за помощью обратились двое подростков, один из которых рассказал про встречу с педофилом. Санкин решил разобраться с этим человеком, вытащил его на улицу. В итоге их конфликт перерос в драку, в ходе которой подсудимый бил 54-летнего мужчину руками и ногами, а также штакетником по голове, удерживая на земле. Избитый мужчина умер, в связи с чем уголовное дело в отношении него о развратных действиях было прекращено. Кстати, ранее потерпевший уже был судим по аналогичной статье.

Тогда как в отношении Владимира Санкина возбудили уголовное дело по статьям "Убийство" и "Разбой". Он ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела судом присяжных заседателей, однако они признали его виновным.