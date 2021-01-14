Страны ЕАЭС создадут совместные предприятия

Совокупный ВВП стран ЕАЭС в общем мировом ВВП небольшой - около 3,7%, рассказал он, но потенциал, который заложен в союзном договоре 2014 года, может позволить существенно увеличить этот объем. Это будет возможно за счет реализации стратегии ЕАЭС ("Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции"). Документ в середине декабря 2020 года подписали главы стран-участниц союза.
Сейчас ЕЭК готовит план реализации стратегии, который позволит, по мнению Мясниковича, на 10-12% увеличить импортозамещение и на 22-25% увеличить несырьевой экспорт в третьи страны.
Согласно стратегии, на территории ЕАЭС будет обеспечена прослеживаемость продукции рассказал вице-премьер России Алексей Оверчук. Важным элементом станет и интеграция информационных систем государств-членов ЕАЭС - прежде всего, в области таможенного администрирования и фитосанитарного контроля. Обсуждается интеграция систем и в области налогового администрирования, сказал вице-премьер.
Цифровые платформы уже помогли работе союза - благодаря технологиям во многом удалось преодолеть сложности 2020 года, отметил глава Коллегии ЕЭК "Если бы не цифровые платформы - пусть они еще не до конца совершенны - общение и выработка решений были бы просто невозможны. И на это будет направлена дальнейшая работа", - сказал он.
Другим важным шагом для развития интеграционных процессов станет создание совместных компаний. "У нас недостаточно конкурентоспособных товаров, которые могут быть реализованы на рынках третьих стран и на внутреннем рынке. Надо идти по пути создания совместных компаний на принципах акционерных обществ, которые могли бы быть мощными интеграторами и производить продукцию для внутреннего рынка и для экспорта", - считает Мясникович.
Создавать совместные программы импортозамещения в рамках ЕАЭС предложил в середине декабря президент России Владимир Путин. Он пригласил страны к участию в совместных проектах, в том числе в таких высокотехнологических областях, как самолетостроение.
Организаторами форума выступают РАНХиГС, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.