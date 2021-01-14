Страны ЕАЭС создадут совместные предприятия

Создание совместных предприятий и развитие сквозных цифровых платформ могут стать драйвером развития торговли внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Такое мнение озвучил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович на Гайдаровском форуме.

Совокупный ВВП стран ЕАЭС в общем мировом ВВП небольшой - около 3,7%, рассказал он, но потенциал, который заложен в союзном договоре 2014 года, может позволить существенно увеличить этот объем. Это будет возможно за счет реализации стратегии ЕАЭС ("Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции"). Документ в середине декабря 2020 года подписали главы стран-участниц союза.

Сейчас ЕЭК готовит план реализации стратегии, который позволит, по мнению Мясниковича, на 10-12% увеличить импортозамещение и на 22-25% увеличить несырьевой экспорт в третьи страны.

Согласно стратегии, на территории ЕАЭС будет обеспечена прослеживаемость продукции рассказал вице-премьер России Алексей Оверчук. Важным элементом станет и интеграция информационных систем государств-членов ЕАЭС - прежде всего, в области таможенного администрирования и фитосанитарного контроля. Обсуждается интеграция систем и в области налогового администрирования, сказал вице-премьер.

Цифровые платформы уже помогли работе союза - благодаря технологиям во многом удалось преодолеть сложности 2020 года, отметил глава Коллегии ЕЭК "Если бы не цифровые платформы - пусть они еще не до конца совершенны - общение и выработка решений были бы просто невозможны. И на это будет направлена дальнейшая работа", - сказал он.

Другим важным шагом для развития интеграционных процессов станет создание совместных компаний. "У нас недостаточно конкурентоспособных товаров, которые могут быть реализованы на рынках третьих стран и на внутреннем рынке. Надо идти по пути создания совместных компаний на принципах акционерных обществ, которые могли бы быть мощными интеграторами и производить продукцию для внутреннего рынка и для экспорта", - считает Мясникович.

Создавать совместные программы импортозамещения в рамках ЕАЭС предложил в середине декабря президент России Владимир Путин. Он пригласил страны к участию в совместных проектах, в том числе в таких высокотехнологических областях, как самолетостроение.

Организаторами форума выступают РАНХиГС, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.