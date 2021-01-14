Лучшей из российских биатлонисток в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе стала соавтор нашей сенсационной победы в смешанной эстафете - Ульяна Кайшева. Она финишировала лишь 19-й, допустив один промах и уступив победительнице норвежке Тириль Экхофф больше минуты - 1.11,5.
Светлана Миронова показала 21-й результат, Лариса Куклина - 41-й, Евгения Павлова - 43. Эта четверка, как сказал старший тренер Михаил Шашилов, скорее всего побежит в субботу эстафету. Хотя на следующем этапе в Италии в основную команду могут вернуть, например, Татьяну Акимову. Вчера она как раз выиграла спринт на Кубке IBU.
Отметим также, что по ходу спринта на Кубке мира у норвежской команды, несмотря на успех Экхофф, был повод для беспокойства. Ингрид Ландмарк Тандреволд не смогла подняться после падения и ее увезли с трассы на "скорой".