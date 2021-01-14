Новости

США внесли Xiaomi в черный список 23:37
Вакцину "Спутник V" начнут производить в Венесуэле 23:29
Маколей Калкин поддержал идею вырезать Трампа из фильма "Один дома" 22:42
Единый институт развития Дальнего Востока возглавит Эдуард Черкин 22:31
Боксер Ковалев провалил допинг-тест 22:29
Пени за неоплату коммунальных услуг в пандемию будут небольшими 22:19
Минпромторг: Причин для дефицита сахара и подсолнечного масла в РФ нет 22:17
СМИ: Дзюба заразился коронавирусом и не полетит на первый сбор "Зенита" 22:02
Аккаунт российской вакцины в Twitter блокировали из-за попытки взлома 21:59
Власти распространили режим комендантский часа на всю Францию 21:36
В Германии умерли 10 привившихся вакциной Pfizer 21:15
Сменились заместители министра транспорта 21:14
В Голливуде снимается сиквел фильма Тимура Бекмамбетова "Поиск" 21:08
Володин обвинил США в навязывании своих вакцин Европе 21:04
Прививка не отменяет использование масок 21:00
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса 25,5 тысячи военнослужащих 20:55
Володин предложил подготовить рекомендации для США по организации выборов 20:51
Володин сообщил, что сделал прививку от коронавируса 20:27
Назван состав сборной РФ по биатлону на эстафету на этапе КМ в Оберхофе 20:19
В Петербурге у домашнего кота подтвердился коронавирус 20:09
Дневник самонаблюдения после вакцинации ведут более 60 тысяч россиян 19:57
В Москве суд оштрафовал владельца Stalin Doner 19:52
В Петербурге заблокировали таксопарк после просмотра водителем порно 19:45
Обложка комикса о приключениях Тинтина в Китае продана за 3,2 млн евро 19:45
Лана Дель Рей снова стала жертвой травли "прогрессивной общественности" 19:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Почему календарная реформа большевиков много лет сбивала с толку россиян
Почему календарная реформа большевиков много лет сбивала с толку россиян
14.01.2021 22:22
Рубрика: Спорт

Медленный спринт

Наши биатлонистки не успевают за лидерами
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 6(8357)
Лучшей из российских биатлонисток в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе стала соавтор нашей сенсационной победы в смешанной эстафете - Ульяна Кайшева. Она финишировала лишь 19-й, допустив один промах и уступив победительнице норвежке Тириль Экхофф больше минуты - 1.11,5.
Названы имена членов сборной России по биатлону, у которых выявили COVID-19

Светлана Миронова показала 21-й результат, Лариса Куклина - 41-й, Евгения Павлова - 43. Эта четверка, как сказал старший тренер Михаил Шашилов, скорее всего побежит в субботу эстафету. Хотя на следующем этапе в Италии в основную команду могут вернуть, например, Татьяну Акимову. Вчера она как раз выиграла спринт на Кубке IBU.

Отметим также, что по ходу спринта на Кубке мира у норвежской команды, несмотря на успех Экхофф, был повод для беспокойства. Ингрид Ландмарк Тандреволд не смогла подняться после падения и ее увезли с трассы на "скорой".

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2020/2021

Главное сегодня

Интервью председателя СКР Александра Бастрыкина. Главное
Собянин: Москва сможет вернуться к нормальной жизни в мае
Новак: Цена бензина в России не зависит от мировых котировок нефти
Спортсмены предложили использовать на Олимпиаде "Катюшу" вместо гимна
Мурашко: В гражданский оборот выпущено более 1,6 млн доз "Спутника V"
Федор Кудряшов: Цель сборной на Евро - выход в полуфинал
Уфа планирует подать заявку на проведение зимней Олимпиады-2030