Светлана Миронова показала 21-й результат, Лариса Куклина - 41-й, Евгения Павлова - 43. Эта четверка, как сказал старший тренер Михаил Шашилов, скорее всего побежит в субботу эстафету. Хотя на следующем этапе в Италии в основную команду могут вернуть, например, Татьяну Акимову. Вчера она как раз выиграла спринт на Кубке IBU.

Отметим также, что по ходу спринта на Кубке мира у норвежской команды, несмотря на успех Экхофф, был повод для беспокойства. Ингрид Ландмарк Тандреволд не смогла подняться после падения и ее увезли с трассы на "скорой".