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Рубрика: В мире

В видеообращении Трамп осудил насилие и призвал к примирению

Фото: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Действующий президент США Дональд Трамп вновь осудил насилие и призвал к примирению. Об этом он заявил в видеообращении, не упомянув про импичмент.

Фото: AFP/SAUL LOEB
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"Насилие толпы противоречит всему, во что я верю, и всему, что отстаивает наше движение", - цитирует РИА Новости хозяина Белого дома. Трамп подчеркнул, что сейчас важно сосредоточиться на интересах всей страны и призвал американцев объединиться, "преодолев страсти момента".

Американский лидер также распорядился, чтобы федеральные органы использовали все ресурсы для поддержания порядка. Трамп добавил, что "тысячи" бойцов Национальной гвардии прибывают в Вашингтон, чтобы обеспечить безопасную передачу власти без каких-либо инцидентов.

Напомним, шестого января, накануне утверждения законодателями победы демократа Джозефа Байдена на выборах президента США в Вашингтон стянулись сторонники Дональда Трампа. Они двинулись к Конгрессу, прорвали кордоны полиции и ворвались в здание законодательного органа. Для подавления беспорядков были привлечены бойцы спецназа ФБР и Национальной гвардии. В результате беспорядков погибли пять человек.

В мире США Дональд Трамп

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