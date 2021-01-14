Захарова назвала блокировку аккаунтов Трампа "ядерным взрывом в кибер-среде"

В свою очередь, Захарова на своей страничке в Facebook напомнила, что происходит в медийной сфере в самой Америке, которая, по ее словам, управляется "хаотичными решениями" из дикой смеси "популизма, угроз, лоббизма, хитросплетений права и общественного мнения".

Отдельно представитель МИДа коснулась беспрецедентной истории с блокировкой аккаунтов президента США Дональда Трампа в Twitter и на других крупнейших платформах соцсетей, принадлежащих американским IT-гигантам. Захарова подчеркнула, что это было сделано без решения суда или даже вердикта некого профильного ведомства по этике. "Просто взяли и отключили многомиллионные официальные аккаунты от аудитории", - написала дипломат, отметив, что даже канцлер Меркель и другие западные партнеры Вашингтона критически отнеслись к этому шагу. По мнению Захаровой, он сравним с "ядерным взрывом в кибер-среде: не столь страшны разрушения, сколь последствия". "Нанесен удар по декларируемым западным сообществом демократическим ценностям... началась перекройка медиарынка и крупнейшая цифровая миграция", - заключила глава Департамента информации и печати дипведомства.