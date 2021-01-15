Новости

Цена акций Xiaomi снизилась после внесения компании в черный список в США 07:18
Пушков не исключил объявление импичмента Байдену 07:06
Bloomberg назвал сроки окончания строительства "Северного потока-2" 06:53
В Индонезии три человека погибли в результате землетрясения 06:16
Что включает в себя план Байдена по стимуляции экономики 05:40
В Улан-Удэ откроют виртуальный концертный зал 05:35
В Госдуме РФ ответили Кравчуку на слова о "компромиссе" по Крыму 05:05
За год миллиардеры в США стали богаче на 1,5 триллиона долларов 04:40
Роспотребнадзор сообщил о превышении порогов по ОРВИ в 8 регионах РФ 04:24
КНДР представила на параде баллистические ракеты подводного базирования 03:44
Иммунолог оценил вероятность новой волны COVID-19 весной 03:38
Власти Чили назвали привлекательной российскую вакцину "Спутник V" 03:28
Конгрессмены одобрили план Байдена по стимулированию экономики США 03:20
Трамп заявил о своем стремлении остановить бесконечные войны 02:45
ВОЗ: Почти 700 тысяч случаев коронавируса выявлено в мире за сутки 02:12
Байден предложил выплатить американцам по 1,4 тысячи долларов 02:05
СМИ: Сенат может рассмотреть импичмент Трампу после инаугурации Байдена 01:41
"Реал" проиграл "Атлетику" в полуфинале Суперкубка Испании 01:30
Президент Боливии в числе первых вакцинируется "Спутником V" 01:28
Консульство РФ в Лондоне попросило россиян не посещать Великобританию 01:20
Миранчук забил гол в дебютном матче в стартовом составе "Аталанты" 01:13
США внесли Xiaomi в черный список 14.01.2021
Вакцину "Спутник V" начнут производить в Венесуэле 14.01.2021
Маколей Калкин поддержал идею вырезать Трампа из фильма "Один дома" 14.01.2021
Единый институт развития Дальнего Востока возглавит Эдуард Черкин 14.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Будут ли доступны импортные вакцины против COVID-19
Будут ли доступны импортные вакцины против COVID-19
15.01.2021 06:53
Рубрика: Экономика

Bloomberg назвал сроки окончания строительства "Северного потока-2"

Строительство одной из двух веток газопровода "Северный поток-2" будет завершено в июне 2021 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
МИД РФ: Москва не сомневается в успешной реализации "Северного потока-2"

По их данным, Nord Stream 2 AG планирует закончить капитальное строительство на одной из двух ветвей "в первой половине этого года, несмотря на санкции США", - цитирует РИА Новости. Уточняется, что укладка датского участка будет завершена к концу мая. Затем трубоукладочная баржа "Фортуна" приступит к работам в водах Германии и закончит их в июне.

Накануне пресс-служба оператора проекта Nord Stream 2 AG сообщила, что укладка труб газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Дании начнется 15 января. Ранее судно снабжения "Балтийский исследователь" вернулось к месту достройки газопровода. Туда же направляется трубоукладочная баржа "Фортуна", которая в декабре прошлого года достраивала участок в исключительной экономической зоне Германии.

Мощность двух линий газопровода "Северный поток 2" составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Он прокладывается по дну Балтийского моря из России в Германию. Сейчас уложено более 2300 км труб газопровода из 2460 км.

Газопровод "Северный поток-2" будет достроен в 2021 году
Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

Главное сегодня

Интервью председателя СКР Александра Бастрыкина. Главное
В Госдуме РФ ответили Кравчуку на слова о "компромиссе" по Крыму
Иммунолог оценил вероятность новой волны COVID-19 весной
Аккаунт российской вакцины в Twitter блокировали из-за попытки взлома
Собянин: Москва сможет вернуться к нормальной жизни в мае
Гаражная амнистия может стать бесплатной для россиян
Как извлечь прибыль из накопленных 100 тысяч рублей