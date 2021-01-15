Bloomberg назвал сроки окончания строительства "Северного потока-2"

Строительство одной из двух веток газопровода "Северный поток-2" будет завершено в июне 2021 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

По их данным, Nord Stream 2 AG планирует закончить капитальное строительство на одной из двух ветвей "в первой половине этого года, несмотря на санкции США", - цитирует РИА Новости. Уточняется, что укладка датского участка будет завершена к концу мая. Затем трубоукладочная баржа "Фортуна" приступит к работам в водах Германии и закончит их в июне.

Накануне пресс-служба оператора проекта Nord Stream 2 AG сообщила, что укладка труб газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Дании начнется 15 января. Ранее судно снабжения "Балтийский исследователь" вернулось к месту достройки газопровода. Туда же направляется трубоукладочная баржа "Фортуна", которая в декабре прошлого года достраивала участок в исключительной экономической зоне Германии.

Мощность двух линий газопровода "Северный поток 2" составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Он прокладывается по дну Балтийского моря из России в Германию. Сейчас уложено более 2300 км труб газопровода из 2460 км.