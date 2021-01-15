Итак, автор трогательной и в культурно-художественном плане тщательно выверенной драмы "Далеко на Север" (Tout en haut du monde) о смелой русской девочке Саше, отправившейся на свой страх и риск на поиски деда-полярника, на этот раз устремился в другие, не менее экзотические для европейского зрителя края и эпохи. На этот раз его внимание сосредоточилось на тяжелом освоении переселенцами территорий Дикого Запада.

В качестве основной героини повествования Шайе выбрал Марту Джейн Каннари Бёрк, известную также как "Бедовая Джейн" (многие её знают, в частности, как героиню "Дэдвуда"). Он сосредоточился на детских годах жизни девочки, немного изменив ее жизненную ситуацию и посвятив все повествование сложностям с переездом, антагонизму маленькой Джейн с коллективом переселенцев и ее несокрушимой силе духа. Но для начала рассмотрим основные этапы биографии настоящей Бедовой Джейн.

В 1860 году, когда Джейн было восемь лет, ее мать умерла при переезде из Миссури в Монтану. В 1866 году семейство, состоящее из отца и шести детей, старшей из которых была Джейн, обосновалось в Юте, в Солт-Лейк-Сити. Вскоре после этого скончался и отец. Таким образом Джейн полностью приняла на себя родительские обязанности в отношении сиблингов. Она брала на себя любую работу - от посудомойки до погонщика волов, а также предприняла очередной переезд с малышами. Позднее она начала трудиться в качестве разведчика на армию и приняла участие в нескольких Индейских войнах. Но в действительности ее жизнь была далека от романтического образа отважной кавалерист-девицы. Она занималась проституцией, испытывала пристрастие к алкоголю и страдала депрессией. Умерла Марта Джейн в возрасте 51 года.

У Шайе Джейн имеет брата и сестру, ее отец, полностью сокрушенный горем от потери жены, практически не участвует в организации быта переселенцев на стоянках, у него все валится из рук, из-за чего все начинают дразнить Джейн. Ей не на кого положиться и приходится научить давать сдачи, словесно - взрослым, физически - задиристым мальчишкам. Ее отнюдь не кроткое поведение становится причиной разногласий с девочками ее возраста, родители которых также не одобряют общение с Мартой Джейн. Травма, полученная отцом, заставляет ее взять на себя управление экипажем. Ряд последующих событий, случайных встреч и несправедливых обвинений заставляют Джейн искать счастья на стороне.

Отправляясь в самостоятельное путешествие, Марта имеет четкую цель - ей нужно найти человека, с появлением которого начались ее неприятности в коллективе переселенцев. Она обретает ситуативных друзей, насколько легких на подъем, настолько ненадежных. Но ее упорство, недюжинные актерские способности (притворяться худосочным слабым мальчиком - еще то удовольствие), а главное - умение видеть перед собой более масштабные цели, чем то, что уже достигнуто, заставляют ее сворачивать горы (почти в буквальном смысле этого слова).

Безусловно, эта захватывающая, хотя местами несколько затянутая история приключений имеет положительный конец. Марта доказывает свою правоту тем, от кого она потерпела первую несправедливую обиду. Ее, несмотря на все странности и сложности характера, принимают во взрослый коллектив на правах равной безоговорочно, а внешний вид (включая мужское платье) становится ее личным делом.

При всем своем внимании к историческим реалиям, природному антуражу, костюмам эпохи, содержательная часть повествования откровенно хромает. Причинно-следственные связи между отдельными событиями просто отсутствуют, мотивация Джейн, скорее, отдает должное основополагающим вопросам в рамках теорий гендерной идентификации, нежели соответствует взрослой логике. Но в условиях галопирующей сменяемости событий и круговерти героев в сюжетном плане из показанного невозможно составить хоть какое-либо полноценное впечатление от героини. Она эгоистична, нетерпима, груба, в ней даже нет шарма непоседы или сорвиголовы. Но она, очевидно, требует ото всех особого к себе отношения. Ее проделки, обман и мошенничество вызывают у части персонажей оправданный гнев, но Марта Джейн почти всегда умудряется улизнуть, причем зачастую абсолютно непонятно, как ей это удается. Уж точно не благодаря смекалке.

Великолепные пейзажи, удивительное образное мышление художников и трансформация одних узнаваемых форм в другие с лихвой компенсирует часть сюжетных несостыковок (но не общую фабульную слабость), фирменная мечтательная пастельная гамма напоминает о некоторых работах прославленного Жан-Франсуа Лагиони, а в сочетании со смелыми мазками и "рваной" техникой результат нередко удивляет своей парадоксальной органичностью.

Мультфильм, несомненно, стоит посмотреть любителям рисованной анимации, он также во многом является образцом того, как точно и верно можно воссоздать быт определенной эпохи в таком достаточно условном жанре, имеющем очень широкие рамки допустимого в силу особенностей техники и жанра. Но вот захочется ли его пересмотреть ради получения полноценного эстетического удовольствия - вопрос открытый.

3.5