КНДР представила на параде баллистические ракеты подводного базирования

Торжественный военный парад в честь VIII съезда Трудовой партии Кореи прошел в четверг вечером в Пхеньяне при участии северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Во время мероприятия были представлены стратегические баллистические ракеты подводного базирования, которые назвали "самым мощным оружием в мире", демонстрирующим "мощь революционных вооруженных сил" КНДР. Были также показаны новейшие образцы тактических ракет и самоходных артиллерийских установок, пишет ТАСС.

Напомним, съезд Трудовой партии состоялся в КНДР с 5 по 12 января. Во время выступления на съезде Ким Чен Ын назвал друзей и врагов своей страны, а также пообещал совершенствовать ядерные вооружения ради вынужденного сдерживания враждебных сил.