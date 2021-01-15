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15.01.2021 03:44
Рубрика: В мире

КНДР представила на параде баллистические ракеты подводного базирования

Фото: KCNA VIA KNS / AFP Фото: KCNA VIA KNS / AFP
Фото: KCNA VIA KNS / AFP

Торжественный военный парад в честь VIII съезда Трудовой партии Кореи прошел в четверг вечером в Пхеньяне при участии северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Фото: STR / KCNA VIA KNS / AFP
Ким Чен Ын избран генеральным секретарем Трудовой партии Кореи

Во время мероприятия были представлены стратегические баллистические ракеты подводного базирования, которые назвали "самым мощным оружием в мире", демонстрирующим "мощь революционных вооруженных сил" КНДР. Были также показаны новейшие образцы тактических ракет и самоходных артиллерийских установок, пишет ТАСС.

Напомним, съезд Трудовой партии состоялся в КНДР с 5 по 12 января. Во время выступления на съезде Ким Чен Ын назвал друзей и врагов своей страны, а также пообещал совершенствовать ядерные вооружения ради вынужденного сдерживания враждебных сил.

В мире Восточная Азия Северная Корея

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