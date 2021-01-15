Консульство РФ в Лондоне попросило россиян не посещать Великобританию

Генконсульство России в Лондоне рекомендует нашим соотечественникам не ездить в Соединенное Королевство до возобновления пассажирских перевозок в эту страну.

Ранее было заявлено, что в связи с распространением "британского штамма" коронавируса, отличающегося повышенной контагиозностью, пассажирские рейсы на маршруте Москва-Лондон приостановлены до 2 февраля. При этом сохраняется возможность попасть в Великобританию пассажирско-грузовыми рейсами "Аэрофлота", однако российская дипмиссия рекомендует воздержаться от посещения Соединенного Королевства без острой необходимости.

Как сказано на странице консульства РФ в Facebook, "во избежание возможных стрессовых ситуаций и ради сохранения собственного здоровья рекомендовали бы все-таки воздержаться от каких-либо поездок и дождаться восстановления авиасообщения и снятия карантинных ограничений в Великобритании". Также там говорится, что "родителям следует более ответственно подходить к направлению своих несовершеннолетних детей на обучение в Великобританию в современных условиях". Дипломаты подчеркивают, что "возможности вернуться из Великобритании в желаемые сроки может не быть", поскольку "говорить о вывозных рейсах, которые осуществлялись в марте-июле прошлого года по установленному алгоритму, сейчас не приходится".

Правда, отмечается в заявлении, сохраняется возможность возвращения альтернативными маршрутами (через Амстердам, Дубай, Минск, Стамбул и другими), но в этом случае путешественник должен самостоятельно проработать план поездки. При этом дипмиссия обращает внимание, что ситуация меняется очень быстро в каждой отдельно взятой стране, и возможностей, которые были еще сегодня, завтра может не оказаться.

Генконсульство РФ в Лондоне, кроме того, напоминает, что с 4 утра 15 января все прибывающие в Соединенное Королевство должны иметь при себе справку с отрицательным результатом теста на коронавирус. Если такой справки не будет - штраф 500 фунтов стерлингов. Также отмечается, что в Великобритании действует запрет на передвижение и ограничения на выход из дома. "Несмотря на то, что можно наблюдать гуляющих людей по улицам Лондона и нарушающих установленный режим, британскими властями предписано всем гражданам оставаться дома и выходить только в предусмотренных законом случаях, например, по работе", говорится в заявлении.