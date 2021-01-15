Новости

Трамп заявил о своем стремлении остановить бесконечные войны 02:45
ВОЗ: Почти 700 тысяч случаев коронавируса выявлено в мире за сутки 02:12
Байден предложил выплатить американцам по 1,4 тысячи долларов 02:05
СМИ: Сенат может рассмотреть импичмент Трампу после инаугурации Байдена 01:41
"Реал" проиграл "Атлетику" в полуфинале Суперкубка Испании 01:30
Президент Боливии в числе первых вакцинируется "Спутником V" 01:28
Консульство РФ в Лондоне попросило россиян не посещать Великобританию 01:20
Миранчук забил гол в дебютном матче в стартовом составе "Аталанты" 01:13
США внесли Xiaomi в черный список 14.01.2021
Вакцину "Спутник V" начнут производить в Венесуэле 14.01.2021
Маколей Калкин поддержал идею вырезать Трампа из фильма "Один дома" 14.01.2021
Единый институт развития Дальнего Востока возглавит Эдуард Черкин 14.01.2021
Боксер Ковалев провалил допинг-тест 14.01.2021
Пени за неоплату коммунальных услуг в пандемию будут небольшими 14.01.2021
Минпромторг: Причин для дефицита сахара и подсолнечного масла в РФ нет 14.01.2021
СМИ: Дзюба заразился коронавирусом и не полетит на первый сбор "Зенита" 14.01.2021
Аккаунт российской вакцины в Twitter блокировали из-за попытки взлома 14.01.2021
Власти распространили режим комендантский часа на всю Францию 14.01.2021
В Германии умерли 10 привившихся вакциной Pfizer 14.01.2021
Сменились заместители министра транспорта 14.01.2021
В Голливуде снимается сиквел фильма Тимура Бекмамбетова "Поиск" 14.01.2021
Володин обвинил США в навязывании своих вакцин Европе 14.01.2021
Прививка не отменяет использование масок 14.01.2021
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса 25,5 тысячи военнослужащих 14.01.2021
Володин предложил подготовить рекомендации для США по организации выборов 14.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Будут ли доступны импортные вакцины против COVID-19
Будут ли доступны импортные вакцины против COVID-19
15.01.2021 01:20
Рубрика: В мире

Консульство РФ в Лондоне попросило россиян не посещать Великобританию

Текст: Константин Волков
Генконсульство России в Лондоне рекомендует нашим соотечественникам не ездить в Соединенное Королевство до возобновления пассажирских перевозок в эту страну.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Ранее было заявлено, что в связи с распространением "британского штамма" коронавируса, отличающегося повышенной контагиозностью, пассажирские рейсы на маршруте Москва-Лондон приостановлены до 2 февраля. При этом сохраняется возможность попасть в Великобританию пассажирско-грузовыми рейсами "Аэрофлота", однако российская дипмиссия рекомендует воздержаться от посещения Соединенного Королевства без острой необходимости.

Фото: EPA-EFE/NEIL HALL
Почему в Британии одна из самых тяжелых ситуаций с COVID-19 в Европе

Как сказано на странице консульства РФ в Facebook, "во избежание возможных стрессовых ситуаций и ради сохранения собственного здоровья рекомендовали бы все-таки воздержаться от каких-либо поездок и дождаться восстановления авиасообщения и снятия карантинных ограничений в Великобритании". Также там говорится, что "родителям следует более ответственно подходить к направлению своих несовершеннолетних детей на обучение в Великобританию в современных условиях". Дипломаты подчеркивают, что "возможности вернуться из Великобритании в желаемые сроки может не быть", поскольку "говорить о вывозных рейсах, которые осуществлялись в марте-июле прошлого года по установленному алгоритму, сейчас не приходится".

Правда, отмечается в заявлении, сохраняется возможность возвращения альтернативными маршрутами (через Амстердам, Дубай, Минск, Стамбул и другими), но в этом случае путешественник должен самостоятельно проработать план поездки. При этом дипмиссия обращает внимание, что ситуация меняется очень быстро в каждой отдельно взятой стране, и возможностей, которые были еще сегодня, завтра может не оказаться.

Генконсульство РФ в Лондоне, кроме того, напоминает, что с 4 утра 15 января все прибывающие в Соединенное Королевство должны иметь при себе справку с отрицательным результатом теста на коронавирус. Если такой справки не будет - штраф 500 фунтов стерлингов. Также отмечается, что в Великобритании действует запрет на передвижение и ограничения на выход из дома. "Несмотря на то, что можно наблюдать гуляющих людей по улицам Лондона и нарушающих установленный режим, британскими властями предписано всем гражданам оставаться дома и выходить только в предусмотренных законом случаях, например, по работе", говорится в заявлении.

В мире Европа Великобритания Правительство МИД Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Интервью председателя СКР Александра Бастрыкина. Главное
Собянин: Москва сможет вернуться к нормальной жизни в мае
Новак: Цена бензина в России не зависит от мировых котировок нефти
Спортсмены предложили использовать на Олимпиаде "Катюшу" вместо гимна
Мурашко: В гражданский оборот выпущено более 1,6 млн доз "Спутника V"
В США готовятся к вооруженным выступлениям граждан
Как в разных странах продолжают бороться с пандемией "короны"