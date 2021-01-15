Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
15.01.2021 13:04
Рубрика: Российский автопром

Появилась новая информация о Lada Granta и Lada Niva следующих поколений

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Renault. Фото: Пресс-служба Renault.
Фото: Пресс-служба Renault.

Канал "Ежедневный автомобильный журнал" (ЕАЖ) со ссылкой на свои источники на автогиганте пишет, что в настоящее время приоритетом для АвтоВАЗа является новая Granta.

Фото: скриншот с youtube.com
Обновленный Lada Largus. Отгрузка началась, но не дилерам

Машина создается на базе Logan третьей генерации, представленного осенью 2020 года. Lada будет выпускаться в вариантах седан, универсал и кросс-универсал, хэтчбека не запланировано. Кодовые обозначения: седан - LJO (LGH), универсал - BJO (BGH), машины пойдут в производство в 2023 году.

Новые Logan и Sandero в России будут оснащаться моторами Renault, в том числе 1,3-литровым турбо, знакомым по Arkana. Но для Granta оставят проверенные 1,6-литровые вазовские двигатели с чугунным блоком цилиндров - это (а также наличие кузова универсал у Lada) станет главным техническим отличием между семействами.

Что касается новой Niva, то очередной перенос дедлайна по ней на 2024 год вызван проблемами с утверждением дизайна. По информации ЕАЖ, созданным под руководством Стива Маттина дизайн-проектом с X-образными подштамповкам на боковинах оказался недоволен лично новый глава Renault Лука де Мео, поэтому он инициировал полную переделку стиля будущего внедорожника. Распространенный 14 января эскиз с нарочито простым решением - это якобы демонстрация намерения отказаться от X-образного стиля. С этим же вопросом связан уход Маттина и замена его на посту шеф-дизайнера Lada на Жана-Филиппа Салара из Dacia.

Нынешние Lada Niva Legend и Lada Niva Travel будут выпускаться без каких-либо изменений до 2026 года. Правда, пятидверный вариант классической "Нивы" уйдет в историю в декабре 2021 года.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
Мойщик разбил Ferrari за 300 тысяч евро
#Lada