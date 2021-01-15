Появилась новая информация о Lada Granta и Lada Niva следующих поколений

Канал "Ежедневный автомобильный журнал" (ЕАЖ) со ссылкой на свои источники на автогиганте пишет, что в настоящее время приоритетом для АвтоВАЗа является новая Granta.

Машина создается на базе Logan третьей генерации, представленного осенью 2020 года. Lada будет выпускаться в вариантах седан, универсал и кросс-универсал, хэтчбека не запланировано. Кодовые обозначения: седан - LJO (LGH), универсал - BJO (BGH), машины пойдут в производство в 2023 году.

Новые Logan и Sandero в России будут оснащаться моторами Renault, в том числе 1,3-литровым турбо, знакомым по Arkana. Но для Granta оставят проверенные 1,6-литровые вазовские двигатели с чугунным блоком цилиндров - это (а также наличие кузова универсал у Lada) станет главным техническим отличием между семействами.

Что касается новой Niva, то очередной перенос дедлайна по ней на 2024 год вызван проблемами с утверждением дизайна. По информации ЕАЖ, созданным под руководством Стива Маттина дизайн-проектом с X-образными подштамповкам на боковинах оказался недоволен лично новый глава Renault Лука де Мео, поэтому он инициировал полную переделку стиля будущего внедорожника. Распространенный 14 января эскиз с нарочито простым решением - это якобы демонстрация намерения отказаться от X-образного стиля. С этим же вопросом связан уход Маттина и замена его на посту шеф-дизайнера Lada на Жана-Филиппа Салара из Dacia.

Нынешние Lada Niva Legend и Lada Niva Travel будут выпускаться без каких-либо изменений до 2026 года. Правда, пятидверный вариант классической "Нивы" уйдет в историю в декабре 2021 года.