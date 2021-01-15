Президент Боливии в числе первых вакцинируется "Спутником V"

Президент Боливии Луис Арсе намерен вакцинироваться российским препаратом от коронавируса "Спутник V", как только в страну поступит первая партия. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Хорхе Рихтер.

Он подчеркнул, что Арсе будет вакцинироваться. "Мы рассчитываем, что он получит одну из шести тысяч доз вакцины, которые прибудут в этом месяце", - цитирует ТАСС представителя президента.

Напомним, в январе Боливия зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V". Регистрация прошла по ускоренной процедуре, на основе данных о результатах клинических исследований, проведенных в России. Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился о поставках 2,6 миллиона доз "Спутник V" в Боливию. Церемония подписания соглашения состоялась в конце декабря прошлого года в ходе видеоконференции с участием президента Боливии и других официальных лиц. Как отмечается, соглашение позволит обеспечить вакциной более чем 20% населения страны.