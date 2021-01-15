Погибшая в пожаре рыбинская семья состояла на учете

Прокуратура Ярославской области организовала проверку после гибели четырех человек во время пожара в рыбинской многоэтажке.

Напомним, сообщение о возгорании в трехкомнатной квартире девятиэтажного дома по проспекту Мира в Рыбинске поступило в экстренные службы вечером 15 января. После ликвидации возгорания на месте были обнаружены тела четырех погибших, в том числе трехлетнего ребенка.

- Установлено, что семья с 2015 года состояла на профилактическом учете, - рассказала официальный представитель облпрокуратуры Яна Смирнова.

По ее словам, в ходе проверки будет дана оценка законности действий должностных лиц органов системы профилактики.

Следственные органы территориального управления СК РФ по факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ход и результаты расследования дела поставлены прокуратурой области на контроль.