В 2020 году в Башкирии практически каждое тяжкое и особо тяжкое преступление было раскрыто, а злоумышленники задержаны. Кроме того, следователям удается установить преступников по уголовным делам, возбужденным десятки лет назад. В чем секрет высокой раскрываемости дел и как находят виновных в правонарушениях прошлых лет, рассказал на деловом завтраке в "РГ" руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан генерал-лейтенант юстиции Денис Чернятьев.

Денис Николаевич, Следственный комитет начал работу десять лет назад. Как за это время изменились категории преступлений, расследуемых вами и вашими коллегами? И почему именно сейчас начали активно заниматься уголовными делами прошлых лет?

Денис Чернятьев: За десять лет с момента образования СК как самостоятельного органа постепенно к нам перешли дела о подавляющем большинстве тяжких и особо тяжких преступлений против личности, в отношении и совершенных несовершеннолетними, налоговых и коррупционных преступлений, а также направленных против общественной безопасности и совершенных в сфере экологии. Структура преступности за эти годы существенно не изменилась, только злоумышленники стали грамотнее. Следователям же на подмогу пришел технический прогресс: видеокамеры на улицах, видеорегистраторы, мобильные телефоны и так далее.

Что касается преступлений прошлых лет. Принципиальная позиция Следственного комитета - потерпевшие должны быть защищены, а преступник найден и привлечен к ответственности независимо от срока давности совершенного деяния. Поэтому работа над уголовными делами никогда не прекращается. Даже в случае приостановления расследования мы продолжаем работу совместно с органами дознания.

Сегодня в наших архивах находятся более 2,3 тысячи таких уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных за последние 40 лет. Мы занесли их в резерв и сейчас анализируем и ведем по ним работу. Только в прошлом году раскрыто 190 таких преступлений, а всего за 10 лет существования ведомства раскрыто свыше 1300 преступлений. К примеру, убийцу 16-летней девушки из Дуванского района, найденной мертвой в 2001 году, следователи вычислили, проанализировав схожие преступления тех лет. После этого нашли очевидцев, заметивших машину, в которой передвигался убийца, сопоставили и доказали: девушка стала жертвой новоуральского серийного убийцы Евгения Петрова. Он уже приговорен к пожизненному сроку заключения за аналогичные преступления, совершенные в Свердловской области.

При изучении информации по делам прошлых лет, мы используем электронные базы данных и новейшие методы исследований. Например, ольфакторную экспертизу, которая помогает установить преступника по запаховым следам даже через несколько лет. Благодаря этой экспертизе и аналитической работе наших сотрудников в 2020 году была раскрыта серия разбойных нападений и убийств пожилых людей, совершенных с 2008 по 2011 годы в Янаульском и Краснокамском районах.

Убийц 100-летнего ветерана в 2020 году нашли за два месяца. Судя по статистике, теперь на поиски преступников уходит значительно меньше времени. С чем это связано?

Денис Чернятьев: Раскрыть разбойное нападение, сопряженное с убийством ветерана в Кигинском районе, было достаточно сложно. Нам помогали коллеги из центрального аппарата СК России и МВД. В течение двух месяцев мы работали на месте совершения преступления и параллельно раскрыли десятки других правонарушений. В итоге преступников удалось установить, наши следователи и оперативники получили признательные показания.

К чести башкирских правоохранительных органов, они не утратили умение работать "по горячим следам", когда все службы и ведомства оперативно выезжают на место происшествия и в течение трех дней в тесном взаимодействии ищут преступника. Благодаря такой работе показатели раскрываемости убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, изнасилований и насильственных действий сексуального характера за 2019 и 2020 годы - на уровне 97 - 100 процентов.

Иногда "по горячим следам" найти правонарушителей не удается, как это было в Кигинском районе. Тогда следователи тщательно изучают личность погибшего, его связи, передвижения, телефонные звонки, то есть восстанавливают ретроспективу событий. Мы не приостанавливаем дела пока не проведем весь объем следственных действий, каждое доводим до логического конца - установления подозреваемого, привлечения его к ответственности и придания суду.

Как обстоят дела в Башкирии с коррупцией? Какие сферы больше всего ей подвержены? Прокомментируйте, пожалуйста, оправдательный приговор по делу экс-вицепремьера правительства Евгения Гурьева?

Денис Чернятьев: В этом году мы возбудили 400 уголовных дел коррупционной направленности и 137 дел направили в суд. Из них 65 - по взяткам. Наиболее подвержены коррупции сферы правоохранительной и муниципальной служб. Но, на мой взгляд, более общественно опасны преступления чиновников, которые заключают сомнительные госконтракты и незаконно распоряжаются государственной землей и имуществом. Остро стоит вопрос по выделению участков по поддельным выпискам из похозяйственных книг и другие нарушения в сфере землепользования. Один из способов решить эту проблему - оцифровать похозяйственные книги и сформировать единую электронную базу со сведениями о владельцах и пользователях земельных участков. Профилактикой вероятных преступлений и махинаций со стороны чиновников стало принятие земельного закона в Башкирии по неразграниченным землям.

Что касается приговора по делу Евгения Гурьева, то у нас он вызвал недоумение. Я стараюсь не комментировать решения судов, особенно не вступившие в законную силу, считаю, что госслужащим обсуждать приговоры нецелесообразно и неэтично. В данном случае, очевидно, что выводы суда расходятся со следственной версией, в настоящее время принимаются меры к обжалованию данного приговора в апелляции, так, что будем ожидать результатов.

Вы упомянули профилактику преступлений. Это еще одно направление работы следственного управления?

Денис Чернятьев: Конечно. К примеру, мы уже год плотно контролируем ситуацию с предоставлением жилья детям-сиротам и, в случае выявления признаков преступления, проводим проверки и возбуждаем дела. Кажется, система работает: государство предоставляет средства, на которые муниципалитет должен приобрести благоустроенное жилье и передать его сиротам. Только понятие "благоустроенное" в федеральном законе не разъясняется, чем и пользовались отдельные чиновники, делая упор на количество, а не качество приобретаемых квартир. Вместе с правительством и госсобранием республики мы добились, чтобы муниципалитеты приняли положения с разъяснениями и критериями благоустроенности жилья на своей территории. Кроме того, теперь в комиссию по приемке жилья для детей-сирот до его покупки должны входить представитель органа опеки и опекун несовершеннолетнего. Мы знаем, что в вопросах обеспечения жильем социально незащищенных слоев населения существует определенные проблемы, это видно из поступающих обращений в следственное управление.

Наша цель - снизить уровень социальной напряженности и количество жалоб. Как показывает практика, нередко они возникают из-за того, что люди не получают обстоятельное разъяснение по своему вопросу. К примеру, в течение года мы прекращаем значительное число уголовных дел по врачебным ошибкам и халатности, устанавливая, что к смерти пациента привели не действия врачей, а иные факторы. Лишь около десяти дел уходят в суд. И мы предложили минздраву республики создать систему медиации, специалисты которой стали бы посредниками между медучреждением и родственниками, к примеру, разъясняли принятые врачами меры. Эту идею в минздраве поддержали, но концептуально. Возможно, медиаторы появятся при региональной медпалате. Кроме того, мы давно предлагаем начать страховать профессиональную ответственность врачей, но пока этот вопрос на стадии обсуждения.

Я считаю, что наша задача и задача всех должностных лиц органов власти больше общаться с населением и становится более открытыми, что, собственно уже происходит. Мы должны изжить стереотип, что обращение в вышестоящие федеральные органы более эффективно, чем к местным властям. Поэтому когда в управление поступают жалобы и обращения, которые не относятся к компетенции ведомства, мы стараемся разъяснить заявителю, куда нужно обращаться. Также я и мои заместители проводят выездные личные приемы граждан совместно с главами районов, бизнесомбудсменом и уполномоченным по правам человека. Благодаря этой практике в 2020 году мы снизили число поступающих в следственное управление обращений на 20 процентов.

Кстати

В 2020 году в следственное управление СКР по Башкирии поступило более семи тысяч обращений граждан, из них свыше 2,5 тысячи не относящиеся к компетенции Следственного комитета.