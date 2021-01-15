Захарова призвала YouTube лучше защищать декларируемые идеалы

Если у YouTube "есть дело до чеченского футбола, то пусть заблокируют сначала головорезов и их идеологических вдохновителей, которые орудовали на Северном Кавказе в 90-е, а сейчас с удовольствием выступают в качестве "экспертов" в американских СМИ". Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, прокомментировав в своем аккаунте в Facebook блокировку видеоканала футбольного клуба "Ахмат" из Грозного.

Она предположила, что в YouTube обязательно "промямлят про санкции", объясняя ситуацию, но, по ее мнению, лучше бы видеосервис занялся отстаиванием декларируемых идеалов - то есть, вел "борьбу с фейками, финансированием терроризма, вовлеченностью в незаконную деятельность".

"Что там с блокировкой аккаунтов всех американских деятелей, причастных к незаконным военным кампаниям США за рубежом, которые унесли миллионы жизней невинных людей?" - отметила представитель МИД.

Ранее в футбольном клубе заявили, что канал был "заблокирован без каких-либо оснований".

"К счастью, в наш современный век есть достаточно технических средств и возможностей, чтобы доносить информацию о деятельности клуба до болельщиков и любителей футбола", - добавили на сайте ФК.

Напомним, ранее стало известно, что ФК "Ахмат", а также фонд Ахмата Кадырова и ряд должностных лиц Чечни попали под санкции Минфина США. Предположительно, это и стало причиной блокировки станицы на YouTube.