Осужденный за убийство историк Соколов подал в суд на своего оппонента

Савеловский районный суд Москвы 25 февраля начнет рассматривать иск осужденного за убийство историка Олега Соколова к своему научному оппоненту Евгению Понасенкову.

Как следует из карточки дела на сайте суда, Соколов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Соколов и Понасенков конфликтовали еще с 2018 года. Понасенков обвинял своего оппонента в плагиате, Соколов, в свою очередь нелицеприятно отзывался в интервью о научных достижениях Понасенкова. Стороны судились, в разных инстанциях выигрывала то одна, то другая сторона.

Этот спор так и остался бы частью научного мира, но в ноябре 2019 года Олег Соколов был задержан при попытке выбросить в реку Мойку части тела аспирантки Анастасии Ещенко. Как выяснилось, историк застрелил девушку, а потом расчленил ее тело, чтобы скрыть следы преступления. В конце прошлого года Соколова приговорили к 12,5 годам лишения свободы.

На судебных заседаниях Олег Соколов утверждал, что со стороны Понасенкова велась травля, якобы она привела к потере эмоциональной стабильности и именно поэтому историк застрели аспирантку. На одно из судебных заседаний вызывали и Евгения Понасенкова. Он опроверг все обвинения.

К слову, во время судебных заседаний выяснилось, что у Евгения Понасенкова нет высшего исторического образования, а Олег Соколов учился на историка заочно. Тем не менее, имена Соколова и Понасенкова хорошо известны в среде специалистов по истории Франции Нового времени.