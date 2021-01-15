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15.01.2021 14:50
Рубрика: Происшествия

В Карелии нашли тело утонувшего в реке шестилетнего мальчика

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Фото: sun9-53.userapi.com Фото: sun9-53.userapi.com
Фото: sun9-53.userapi.com

В поселке Хелюля Сортавальского района Карелии нашли тело бесследно исчезнувшего в конце прошлого года шестилетнего мальчика. Об этом сообщили в пятницу в группе спасателей, которые вели поиски ребенка.

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Напомним, мальчик вышел из дома днем 28 декабря. Домой он не вернулся. Мама искала сначала ребенка самостоятельно, а потом обратилась за помощью к спасателям и в полицию.

Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ -"Убийство". По основной версии, мальчик утонул в реке Тохмайоки. Он любил кормить уток и, скорее всего, ступил на еще не окрепший лед и провалился в воду.

Малыша искали спасатели, волонтеры, водолазы. Они не прекращали поисков даже в сильные морозы, рискуя своей жизнью.

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