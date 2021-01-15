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15.01.2021 12:14
Рубрика: Происшествия

Фирма экс-главы Южного Урала лишилась 30 млн из-за дела о взятках

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Челябинский областной суд отказался вернуть 30 миллионов рублей, внесенные семейным предприятием экс-губернатора Михаила Юревича в качестве залога за экс-директора его московского филиала Андрея Чуркина. Соответствующее ходатайство юристов предприятия рассмотрено в апелляционном порядке.

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- Чуркин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, - сообщили в пятницу в пресс-службе инстанции. - 22 марта 2018 года в качестве меры пресечения ему избран залог в размере 30 миллионов рублей, внесенный ОА "Макфа". В настоящее время обвиняемый находится в розыске.

Ранее предприятие ходатайствовало о возврате залога в Центральный суд Челябинска. Однако его отклонили, указав, что мера пресечения в виде залога не отменялась и не изменялась. А ходатайство о его возвращении следует направить следователю, в производстве которого находится уголовное дело о взятках.

Как уже сообщала "РГ", экс-губернатор Михаил Юревич и его партнеры, в число которых входят Андрей Чуркин, экс-депутат госдумы Вадим Белоусов и бывший главный бухгалтер компании "Макфа" Маргарита Бутакова обвиняются в получении взяток в особо крупном размере.

Фото: iStock
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Михаил Юревич и Андрей Чуркин скрылись от следствия и объявлены в международный розыск. Уголовные дела Белоусова и Бутаковой в конце прошлого года поступили для рассмотрения в Московский городской суд.

Согласно обвинительному заключению Генпрокуратуры РФ, с 2010 по 2014 год Вадим Белоусов и Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и иными лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за оказание общего покровительства деятельности входящих в него предприятий. "Откаты" передавались для семьи и соратников губернатора в Москве и Челябинске, в том числе и через московское представительство семейного предприятия Михаила Юревича, возглавляемого Чуркиным.

Ранее защита экс-губернатора сообщала, что он находится на лечении в Лондоне. О предполагаемом местонахождение Чуркина ничего не известно.

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