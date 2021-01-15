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15.01.2021 14:21
Рубрика: Легковые авто

Семь новых электрокаров до 2027 года. Kia представила глобальную стратегию

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

15 января в рамках онлайн-презентации компания Kia раскрыла подробности новой глобальной стратегии развития бренда.

Фото: wwwww.autoexpress.co.uk
В Kia рассказали, когда выйдет новый Sportage

Корейский производитель сменил название с Kia Motors на Kia. Помимо этого, появились новые логотип и слоган марки ("Движение, которое вдохновляет ").

Компания запускает реализацию долгосрочной стратегии Plan S. В её рамках создается комплекс решений систем мобильности как в сегменте "гражданских" автомобилей, так и в сегменте специальных транспортных средств PBVs (доставка, каршеринг, организация логистической деятельности). Также планируется развитие в сферах использования "чистой" энергии и перерабатываемых материалов.

Главное - Kia намерена выпустить к 2027 году семь новых электромобилей на аккумуляторной батарее BEV (Battery Electric Vehicle). Модели будут базироваться на платформе E-GMP, разработанной Hyundai Motor Group.

В список машин на электрической тяге войдут легковые автомобили, кроссоверы и минивэны. Первой же моделью Kia на платформе E-GMP станет электрокар под названием CV. Дебют CV состоится в первом квартале 2021 года. Он сможет похвастать запасом хода свыше 500 км и возможностью быстрой зарядки за 20 минут.

#Kia