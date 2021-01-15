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15.01.2021 12:00
Рубрика: Российский автопром

Стало известно, когда Lada Vesta получит новую мультимедиа

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

В декабре прошлого года сообщалось о том, что в первой половине 2021 года Lada Granta и Vesta обзаведутся мультимедийной системой с сервисами "Яндекс.Авто".

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Дилеры Lada рассказали "Российской газете", что в рамках заявочной кампании в списке кодов комплектаций Lada Vesta появилась возможность выбрать модель с мультимедиа нового образца.

Информационно-развлекательный комплекс с сервисами "Яндекс.Авто" числится в списке для заказа на март текущего года. Данную мультимедийную систему получит всё семейство Lada Vesta.

Для стандартных Vesta Sedan и Vesta SW современный тачскрин станет доступен начиная с отдельной комплектации Comfort/Winter + Multimedia. Сумма доплаты пока неизвестна.

По предварительной информации, мультимедиа для Lada Vesta должна быть схожа с 8-дюймовым дисплеем Xray Cross в исполнении Instinct и Black.

АвтоВАЗ уже запатентовал два варианта сенсорного экрана с разной диагональю. При этом набор физических клавиш у устройств идентичный.

#Lada