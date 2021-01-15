Топ-10 самых продаваемых кроссоверов в России в 2020 году

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в 2020 году бестселлером среди кроссоверов и внедорожников на российском автомобильном рынке стал Hyundai Creta, чья реализация составила 73 537 автомобилей (+2050 экз. по отношению к 2019 году).

Второе место занял Toyota RAV4 с результатом 36 433 проданных машины (+5806 экз.). На третьей позиции оказался Volkswagen Tiguan - 32 982 автомобиля (-4260 экз.).

Следом идут Renault Duster и Lada 4x4. Первый разошёлся тиражом 31 640 экземпляров (-7391 экз.). Что касается вазовской модели, сменившей имя на Niva Legend, то её продажи составили 29 089 машин (-2834 экз.).

Шестой результат показал Kia Sportage - 28 190 (-6180 экз.) проданных авто. Седьмым стал Nissan Qashqai - 22 110 (-3048 экз.) реализованных экземпляров. Ещё один корейский кроссовер - Hyundai Tucson - попал на восьмое место с результатом 22 107 единиц (-646 экз.).

Девятая позиция за Skoda Kodiaq: модель выбрали 20 578 человек (-4491 экз.). Замыкает топ-10 самых продаваемых SUV Renault Kaptur, который приобрели 20 284 раза (-5515 экз.).