В Госдуме объяснили выход России из Договора по открытому небу

Политик назвал запуск процедуры "адекватной реакцией" России на выход из договора США и на "бездействие европейских партнеров в вопросах предоставления гарантий России о непередаче данных о наблюдательных полетах над территорией РФ американской стороне". После шага Вашингтона и без гарантий от Европы продолжение полетов несет риски для нацбезопасности России, заявил парламентарий в комментарии журналистам.

Он напомнил, что в РФ неоднократно призывали остальных участников договора подписать заявление с конкретными юридическими обязательствами о непредставлении информаций по итогам работы миссий открытого неба. "Однако этого шага мы так и не дождались, - констатировал Слуцкий. - В подобных условиях Россия не позволит вести расчетливую игру в одни ворота и не будет рисковать своими интересами национальной безопасности".

- С сожалением, вынужден констатировать, что это вынужденная ответная реакция. Нарушение целостности ДОН подрывает доверие в вопросах безопасности среди всех стран его участниц, - резюмировал политик.

Ранее МИД России сообщил, что Москва начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из договора. США вышли из соглашения в ноябре 2020 года при действующем президенте Дональде Трампе - это подняло вопрос об участии в ДОН России.