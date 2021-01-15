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15.01.2021 15:37
Рубрика: Власть

В Госдуме объяснили выход России из Договора по открытому небу

Текст: Татьяна Замахина
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий пояснил, почему Москва вынуждена покинуть Договор по открытому небу (ДОН).

Политик назвал запуск процедуры "адекватной реакцией" России на выход из договора США и на "бездействие европейских партнеров в вопросах предоставления гарантий России о непередаче данных о наблюдательных полетах над территорией РФ американской стороне". После шага Вашингтона и без гарантий от Европы продолжение полетов несет риски для нацбезопасности России, заявил парламентарий в комментарии журналистам.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Он напомнил, что в РФ неоднократно призывали остальных участников договора подписать заявление с конкретными юридическими обязательствами о непредставлении информаций по итогам работы миссий открытого неба. "Однако этого шага мы так и не дождались, - констатировал Слуцкий. - В подобных условиях Россия не позволит вести расчетливую игру в одни ворота и не будет рисковать своими интересами национальной безопасности".

- С сожалением, вынужден констатировать, что это вынужденная ответная реакция. Нарушение целостности ДОН подрывает доверие в вопросах безопасности среди всех стран его участниц, - резюмировал политик.

Ранее МИД России сообщил, что Москва начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из договора. США вышли из соглашения в ноябре 2020 года при действующем президенте Дональде Трампе - это подняло вопрос об участии в ДОН России.

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